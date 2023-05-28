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انفجار إطار طائرة مصرية أثناء هبوطها في جدة
انفجار إطار طائرة مصرية أثناء هبوطها في جدة
انفجر أحد إطارات طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أثناء هبوطها في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، دون وقوع إصابات. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T06:36+0000
2023-05-28T06:38+0000
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ونقل موقع "اليوم السابع"، عن مصدر مسؤول في الشركة الوطنية "مصر للطيران"، قوله بأن أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.وأوضح المصدر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول، دون وقوع أي إصابات، فيما يجري حاليا فحص الطائرة استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة.وفي وقت سابق، أعلنت مصر للطيران وقف قبول المسافرين على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو/ أيار الجاري، وفق تعليمات سلطة الطيران المدني السعودي، حسبما نقلت بوابة "فيتو".ووجهت مصر للطيران شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة، ذلك يأتي وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023/1444.
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العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم

انفجار إطار طائرة مصرية أثناء هبوطها في جدة

06:36 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 06:38 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYمصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا
مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها من القاهرة إلى بنغازي شرقي ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انفجر أحد إطارات طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، اليوم الأحد، أثناء هبوطها في مطار جدة في المملكة العربية السعودية، دون وقوع إصابات.
ونقل موقع "اليوم السابع"، عن مصدر مسؤول في الشركة الوطنية "مصر للطيران"، قوله بأن أثناء هبوط طائرة مصر للطيران رحلة رقم MS643 من طراز B738 على مدرج الهبوط الخاص بمطار جدة الدولي تعرض أحد إطارات الطائرة إلى الانفجار.
وأوضح المصدر أن قائد الطائرة تمكن من الهبوط بسلام على المدرج، كما تم إنزال جميع الركاب بأمان إلى صالة الوصول، دون وقوع أي إصابات، فيما يجري حاليا فحص الطائرة استعدادا لبدء إجراءات الصيانة والأعمال الفنية اللازمة.
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وفي وقت سابق، أعلنت مصر للطيران وقف قبول المسافرين على الرحلات المتجهة إلى جدة والمدينة المنورة اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو/ أيار الجاري، وفق تعليمات سلطة الطيران المدني السعودي، حسبما نقلت بوابة "فيتو".
ووجهت مصر للطيران شركات السياحة ووكلاء السفر بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشير زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة، ذلك يأتي وفقًا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني السعودي بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الحج 2023/1444.
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