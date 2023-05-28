https://sputnikarabic.ae/20230528/بثينة-شعبان-حضور-الأسد-قمة-جدة-إعلان-عن-فشل-مخططات-كبيرة-ممولة-من-أعتى-القوى-في-العالم-1077501014.html
بثينة شعبان: حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة ممولة من أعتى القوى في العالم
بثينة شعبان: حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة ممولة من أعتى القوى في العالم
قالت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، بشار الأسد، أن حضوره القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ليس فقط إعلانا عن انتصار سوريا، وإنما أيضا... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T07:15+0000
2023-05-28T07:15+0000
2023-05-28T07:15+0000
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وأضافت أن "التجربة الصعبة التي خاضتها سوريا لعقد كامل من الزمن درس يستفاد منه في قضايا أمتنا، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني، لأنه في النهاية ينتصر أولئك الأكثر إيمانا بقضيتهم العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأكدت أن "مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال تزداد ألقا وتأججا، ليس فقط في غزة، وإنما في كل أنحاء فلسطين".وتابعت أن "العالم سيكون متعدد الأقطاب، ولن يتمكن الغرب بعد اليوم من أن يتحدث عن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان فيها، فالغرب يدرك تماما أنه في انحدار دائم، وأن النتيجة لن تكون لصالحه".وفي الشهر الجاري، شارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية الـ32، في مدينة جدة السعودية، بعد غياب نحو 12 عاما.وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد تلقى في وقت سابق، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية.وأعلنت الجامعة العربية، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة على "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة، وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230518/وصول-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-إلى-جدة-لحضور-القمة-العربية-1077189850.html
https://sputnikarabic.ae/20230520/تفاصيل-لقاء-منصور-بن-زايد-وبشار-الأسد-على-هامش-أعمال-القمة-العربية-في-جدة-1077244121.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار سوريا اليوم, جامعة الدول العربية, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن
بثينة شعبان: حضور الأسد قمة جدة إعلان عن فشل مخططات كبيرة ممولة من أعتى القوى في العالم
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قالت بثينة شعبان، مستشارة الرئيس السوري، بشار الأسد، أن حضوره القمة العربية التي عقدت في المملكة العربية السعودية، ليس فقط إعلانا عن انتصار سوريا، وإنما أيضا إعلان عن فشل مخططات كبيرة ممولة من قبل أعتى القوى في العالم.
وأضافت أن "التجربة الصعبة التي خاضتها سوريا لعقد كامل من الزمن درس يستفاد منه في قضايا أمتنا، وخاصة قضية شعبنا الفلسطيني، لأنه في النهاية ينتصر أولئك الأكثر إيمانا بقضيتهم العادلة، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأكدت أن "مقاومة الشعب الفلسطيني
للاحتلال تزداد ألقا وتأججا، ليس فقط في غزة، وإنما في كل أنحاء فلسطين".
وتابعت أن "العالم سيكون متعدد الأقطاب
، ولن يتمكن الغرب بعد اليوم من أن يتحدث عن حرية وديمقراطية وحقوق إنسان فيها، فالغرب يدرك تماما أنه في انحدار دائم، وأن النتيجة لن تكون لصالحه".
وفي الشهر الجاري، شارك الرئيس السوري، بشار الأسد، في القمة العربية الـ32، في مدينة جدة السعودية، بعد غياب نحو 12 عاما.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد، قد تلقى في وقت سابق، دعوة من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة العربية.
وأعلنت الجامعة العربية
، في 7 مايو/ أيار الجاري، عودة دمشق لمقعدها في الجامعة بعد تجميد دام نحو 12 عاما، مؤكدة على "ضرورة اتخاذ خطوات فاعلة نحو حلحلة الأزمة، وفقا لمقاربة خطوة مقابل خطوة"، وذلك عقب حراك عربي قادته السعودية ومصر والأردن، لوضع خريطة حل للأزمة السورية.