https://sputnikarabic.ae/20230528/بعد-الإعلان-عن-مناورات-ضخمة-قدرات-رومانيا-العسكرية-وعلاقتها-بـ-الناتو-1077517523.html

بعد الإعلان عن مناورات ضخمة… قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بـ "الناتو"

بعد الإعلان عن مناورات ضخمة… قدرات رومانيا العسكرية وعلاقتها بـ "الناتو"

يصنف الجيش الروماني في المرتبة رقم 47 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويتجاوز إنفاقه الدفاعي الـ 5 مليارات دولار، وفقا لإحصائيات 2023. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T15:23+0000

2023-05-28T15:23+0000

2023-05-28T15:23+0000

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ويحتل الجيش الروماني المرتبة رقم 13 بين أقوى الجيوش في أوروبا، بينما يأتي تصنيفه في المرتبة الـ 12 بين أقوى جيوش الاتحاد الأوروبي، الذي لا توجد فيه بريطانيا، بحسب إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي.ويرجع تاريخ انضمام رومانيا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى عام 2004، ويصنف جيشها في المرتبة رقم 14 بين أقوى جيوش الحلف، الذي يضم الولايات المتحدة الأمريكية.ما هي قدرات الجيش الروماني؟يقدر عدد سكان رومانيا بـ 18.5 مليون نسمة بينهم 9.6 مليون نسمة قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 7.8 مليون نسمة، ويصل سن التجنيد سنويا إلى نحو 204 آلاف فرد.يقدر إجمال عدد جنود الجيش الروماني بـ 132 ألف جندي بينهم 67 ألفا قوة عاملة و50 ألفا قوة احتياطية، إضافة إلى 15 ألفا يمثلون قوات شبه عسكرية.وتمتلك القوات الجوية الرومانية 146 طائرة حربية بينها:وتضم القوات البرية للجيش الروماني ما يلي:ويضم الأسطول الحربي الروماني 45 وحدة بحرية تشمل:وتمتلك رومانيا قوة دعم لوجيستي تضم أسطولا تجاريا مكونا من 121 سفينة و6 موانئ رئيسية و45 مطارا، إضافة إلى شبكة طرق وسكك حديدية وممرات مائية.13 دول تشارك في مناورات عسكرية ضخمةتشارك 13 دولة في مناورات عسكرية ضخمة تمتد خلال الفترة من 29 مايو/ أيار الجاري حتى الـ 9 من يونيو/ حزيران المقبل في رومانيا.وتشمل الدول المشاركة:وتحمل المناورات اسم "سيبر غارديان - 23" ويشارك فيها 10 آلاف جندي و1700 مركبة عسكرية، حسبما أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الرومانية، التي أوضحت أنها أكبر مناورات متعددة الجنسيات يتم تنفيذها هذا العام في مناطق تدريب ومنشآت عسكرية رومانية.وتشمل المناورات عمليات برية تكتيكية وعمليات قفز مظلي وإخلاء للجرحى، إضافة إلى مهام قتالية بعضها يتضمن استخدام الذخيرة الحية.

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https://sputnikarabic.ae/20230522/معلومات-عن-المدمرة-الأمريكية-بول-هاميلتون-التي-رصدتها-إيران-1077322331.html

https://sputnikarabic.ae/20230527/رومانيا-تجري-مناورات-عسكرية-بمشاركة-13-دولة-1077488399.html

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