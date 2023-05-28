https://sputnikarabic.ae/20230528/بعد-فتح-باب-طائرتها-قبل-الهبوط-آسيانا-توقف-بيع-المقاعد-المجاورة-لأبواب-الطوارئ-في-11-طائرة-1077511920.html

بعد فتح باب طائرتها قبل الهبوط... "آسيانا" توقف بيع المقاعد المجاورة لأبواب الطوارئ في 11 طائرة

بعد فتح باب طائرتها قبل الهبوط... "آسيانا" توقف بيع المقاعد المجاورة لأبواب الطوارئ في 11 طائرة

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية الجنوبية "آسيانا"، وقف بيع تذاكر المقاعد المجاورة لمخارج الطوارئ في جميع طائرات "إيه - 321 - 200". 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T13:21+0000

2023-05-28T13:21+0000

2023-05-28T13:21+0000

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جاء ذلك بعدما تسبب مسافر كوري جنوبي في حالة من الهلع بين ركاب طائرة من ذات الطراز، عندما فتح باب الطائرة قبل هبوطها خلال رحلة داخلية.وقررت "آسيانا" وقف بيع جميع تذاكر هذه المقاعد المجاورة لمخارج الطوارئ حتى في حالة اكتمال جميع المقاعد الأخرى، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأحد.ويشمل القرار 11 طائرة من هذا الطراز، بعضها مصمم بـ 174 مقعدا وأخرى تتسع لـ 195 مقعدا، بحسب الوكالة، التي أشارت إلى أن الحادث وقع على طائرة من النوع الثاني، التي يوجد فيها المقعد "31 إيه" أمام مخرج الطوارئ.ولم تحدد الشركة وقتا معينا لمدة تطبيق القرار، بينما واصلت بيع المقاعد الموجودة أمام مخارج الطوارئ في الطرازات الأخرى من الطائرات التابعة لها.وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرجل وهو يفتح باب الطائرة، التابعة للشركة، يوم الجمعة الماضي، قبل دقائق من هبوطها في مدينة دايجو، جنوب شرقي كوريا الجنوبية.ولم يؤد الحادث إلى أي إصابات، باستثناء بعض الأشخاص الذين أصيبوا بالذعر أو بحالات اختناق بسبب تيار الهواء الشديد وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، بينما وافقت محكمة دايجو الجزئية، على طلب مذكرة توقيف للمسافر، الذي علق على فعلته بأنه كان يشعر بالاختناق بسبب ضغوط نفسية يتعرض لها.

https://sputnikarabic.ae/20230528/مواطن-كوري-جنوبي-يبرر-فتحه-باب-طائرة-في-منتصف-رحلة-جوية-بـشعوره-بالاختناق-1077502731.html

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