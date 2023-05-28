https://sputnikarabic.ae/20230528/بوتين-يشدد-على-أهمية-النضال-في-وجه-التدخلات-الخارجية-فريق-فني-سعودي-في-دمشق-لبحث-فتح-السفارة-1077515254.html

بوتين يشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية.. فريق فني سعودي في دمشق لبحث فتح السفارة

بوتين يشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية.. فريق فني سعودي في دمشق لبحث فتح السفارة

من المواضيع التي تمت مناقشتها: الرئيس بوتين يؤكد أن حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية البلاد، ويشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية، ومطالبات... 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T14:19+0000

2023-05-28T14:19+0000

2023-05-28T14:19+0000

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بوتين يشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية.. فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث آليات فتح سفارة المملكة بوتين يشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجية.. فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث آليات فتح سفارة المملكة

فريق فني سعودي يصل دمشق لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة واستئناف عمل البعثة الدبلوماسية، وبعد ضغوط دولية، إسرائيل تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي يمنع وصول المساعدات الخارجية للفلسطينيين، واتفاق بين مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض بشأن سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق.الرئيس بوتين يؤكد أن حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية البلاد.. ويشدد على أهمية النضال في وجه التدخلات الخارجيةقال الرئيس فلاديمير بوتين، إن روسيا لا تحتاج إلى معايير تفرضها دول خارجية بشكل صارخ، تقمع أي هوية وطنية، مشيرا إلى أنه حان الوقت لتقرير مصير البلاد، والنضال من أجل الحق في تجسيد الهوية.ولفت بوتين في رسالة عبر الفيديو بمناسبة افتتاح أكاديمية الصناعات الإبداعية في مجمع "تافريدا" الفني في القرم، إلى أن روسيا تحترم تراث الثقافة العالمية، ومن المستحيل تخيل محاولات إلغائها.من جهة أخرى، وخلال كلمة في تهنئة بيوم حرس الحدود الروسي، قال بوتين، إن حرس الحدود سيستخدم كل الوسائل لحماية سيادة الدولة.وأضاف أن حرس الحدود يجب أن يوفر تغطية موثوقة للحدود القريبة من منطقة العمليات القتالية، ومرور البضائع العسكرية والمدنية إلى مناطق روسيا الجديدة. ولفت إلى أن حرس الحدود الروسي، هم أحفاد من سحق النازية واليوم يحبطون عمليات التخريب والهجمات الإرهابية.وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير التي جعلت روسيا منذ أكثر من عام بعد موجة العقوبات التي فرضت عليها تثبت أنها قادرة على مواجهة الحرب مع الجبهات الخارجية وقادرة على الاستمرار في الدفاع عن نفسها من خلال تدابير سياسية ودبلوماسية وعسكرية واقتصادية.مطالبات إقليمية وعربية بوقف القتال في السودان دون شروط.. وتحذيرات من إسقاط المؤسسات الوطنيةأكد مجلس السلم والأمن في الاتحاد الأفريقي، أنه لا حل عسكري لأزمة السودان، مشددا على ضرورة وقف القتال فورا دون شروط مسبقة.وقال مجلس السلم والأمن، في بيان له، إن "القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر الماضي".من جهته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إلى تضافر الجهود الدولية لإنقاذ المؤسسات الوطنية للدولة السودانية، في ظل الصراع الذي تشهده البلاد، وجاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي حول السودان.الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وفي نفس الجلسة، شدد على ضرورة استقرار السودان والحفاظ على وحدة أراضيه، وتماسك مؤسساته، لما له من نتائج إيجابية على الشعب السوداني، وكافة الأطراف الإقليمية.وأشار إلى أنه حتى الآن لا أحد يعلم الدوافع الحقيقية للصراع، وإن كان كل طرف يدعي أن هناك اختلاف في وجهات النظر حول الاتفاق الإطاري، وبالتالي هناك دوافع شخصية لكلا الطرفين.فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لبحث آليات إعادة فتح سفارة المملكة واستئناف عمل البعثة الدبلوماسيةوصل فريق فني سعودي إلى دمشق، لمناقسة آليات إعادة فتح سفارة المملكة إنفاذاً لقرار الرياض استئناف العمل في البعثات الدبلوماسية بالجمهورية العربية السورية.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الفريق الفني السعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي، التقى بمعاون وزير الخارجية السورية أيمن سوسان، ورئيس المراسم في وزارة الخارجية السورية عنفوان نائب، وذلك في مقر وزارة الخارجية.وخلال اللقاء عبّر رئيس الفريق السعودي عن شكره لمعاون وزير الخارجية السورية، على الترحيب وحفاوة الاستقبال وتسهيل إجراءات الوصول، فيما أعرب سوسان عن ترحيبهم واستعدادهم وجاهزيتهم لتقديم كافة التسهيلات والدعم لتسهيل مهمة الفريق السعودي.يأتي هذا بعد القمة العربية في جدة في الـ19 من مايو الجاري، ومشاركة الرئيس السوري بشار الأسد فيها، والتأكيد السعودي على دعم مشروعات التعافي الاقتصادي في سوريا، والعمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.وأضاف أن حلحلة الملف السوري أصبح واقعا ولم يتبق إلا مسائل إجرائية مثل الاتفاق على إعادة التمثيل الدبلوماسي وفتح السفارتين بتمثيل كامل.بعد ضغوط دولية.. إسرائيل تتراجع عن تمرير قانون الجمعيات الذي يمنع وصول المساعدات الخارجية للفلسطينيينتراجعت الحكومة الإسرائيلية عن تمرير "قانون الجمعيات" الذي كان من المقرّر عرضه في الكنيست، وذلك في أعقاب ضغوط دولية كبيرة.ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصدر سياسي، أن مشروع القانون المتعلق بمنظمات مدنية لن يعرض الأحد على لجنة التشريع في الكنيست، وأنه ستتم إعادة فحص القانون المقترح بعد القلق الذي عبرت عنه عدة دول بهذا الخصوص.ووفقا لمشروع القانون، الذي طرحه عضو الكنيست أرييل كيلنر من حزب الليكود، لن يتم الاعتراف بالجمعية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية كمؤسسة عامة أو كمؤسسة غير ربحية، مما يجعل من الصعب على الفلسطينيين تلقي المساعدة من الحكومات الأجنبية، وسيتعين عليها دفع ضريبة 65% على كل تبرع.وخلال الأيام الأخيرة الماضية، أعربت عدة دول عن معارضتها الشديدة لقانون الجمعيات، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والسويد وبلجيكا وأيرلندا والاتحاد الأوروبي.ولفت إلى وجود تعقيدات داخل الإئتلاف الحاكم الإسرائيلي علماً بأن هذه الحكومة هى الأكثر تطرفاً في تاريخ الاحتلال الإسرائيلي، فقد كان هناك مجموعة من المتطرفين داخل الحكومة هم الذين كانوا يطالبون بمثل هذه الإجراءات بالتالي لن تنتهي هذه المحاولات المتطرفة مهما هدأت.اتفاق بين مجلس النواب الأمريكي والبيت الأبيض بشأن سقف الدين يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاقأعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفين مكارثي، عن توصله لاتفاق مبدئي مع البيت الأبيض بشأن سقف الدين، قبل الموعد النهائي المحدد من قبل وزارة الخزانة في الخامس من يونيو المقبل، والذي يتعلق بعدم قدرة الحكومة على سداد التزاماتها الفيدرالية.وأكد مكارثي أن الاتفاق يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق، ويرفع سقف الدين لمدة عامين، مؤكدًا أنه لا يتضمن أي زيادة في الضرائب أو برامج جديدة.ومن المتوقع أن يصوت الكونغرس، يوم الأربعاء المقبل، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي، حيث أعلن مكارثي سابقًا أنه سيتيح للكونغرس مهلة 72 ساعة لمراجعة الاتفاق قبل التصويت.وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد جولة مكثفة من المفاوضات بين فريقي البيت الأبيض والجمهوريين بقيادة مكارثي.ويبلغ سقف الدين الحكومي الأمريكي، حاليًا، أكثر من 31 تريليون دولار، ويعدّ رقماً قياسياً مقارنة بكل الديون السيادية في العالم، ويشترط الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي خفض الميزانية، مقابل الاتفاق على رفع سقف الدين العام.وقال أستاذ الاقتصاد السياسي، عبد النبي عبد المطلب، إن أزمة سقف الدين تعد الأزمة الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة خاصة في ظل تزامنها مع الانتخابات القادمة، ووجود أقاويل بشأن صحة الرئيس جو بايدن وعدم قدرته على الاستمرار.وأشار إلى أن اتفاق سقف الدين لن يتوقع له الصمود أمام إصرار الجمهوريين على موقفهم، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يسقط هذا الخلاف الديمقراطيين في المعركة القادمة.

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