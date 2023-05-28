https://sputnikarabic.ae/20230528/تقرير-غربي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-في-حالة-يأس-قبل-الهجوم-المضاد-1077504865.html

تقرير غربي: القوات المسلحة الأوكرانية في حالة يأس قبل الهجوم المضاد

تقرير غربي: القوات المسلحة الأوكرانية في حالة يأس قبل الهجوم المضاد

كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، عن وضع وحالة القوات المسلحة الأوكرانية، التي تتجهز للقيام بهجوم مضاد على مختلف المحاور القتالية في منطقة العمليات... 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T09:44+0000

2023-05-28T09:44+0000

2023-05-28T09:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة بريطانية في تقريرها، أن القوات المسلحة الأوكرانية منهكة من المعارك الأخيرة وتحاول جاهدة تجديد صفوفها قبل شن هجوم مضاد.وأضاف التقرير: "استعدادًا للقتال المقبل، أطلقت كييف حملة يائسة واسعة النطاق لتجنيد الجنود على أمل سد الثغرات في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية، بسبب الخسائر الكبيرة في ساحات القتال".وأشار التقرير إلى أن القوات الأوكرانية تتلقى كميات هائلة من معدات وأسلحة "الناتو"، ولكنا لا تزال تفتقر إلى الرجال الذين سيقومون بهذا الهجوم المضاد. كما يواجه المجندون تحديًا كبيرًا في محاولة جذب العدد المطلوب من الرجال للخدمة، ويلجأون الآن إلى أساليب تجنيد أكثر صرامة.

https://sputnikarabic.ae/20230519/مندوبة-أوكرانيا-لدى-الناتو-تدعو-الحلفاء-إلى-عدم-تعليق-آمال-كبيرة-على-الهجوم-المضاد-1077202648.html

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