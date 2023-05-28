https://sputnikarabic.ae/20230528/تونس-بصدد-تنفيذ-برنامج-للتحكم-في-الطاقة-لدى-6100-مسجد-1077506917.html
تونس بصدد تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة لدى 6100 مسجد
تونس بصدد تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة لدى 6100 مسجد
تعتزم السلطات التونسية تنفيذ برنامج وطني للتحكم في الطاقة في 6100 مسجد وجامع في مختلف أنحاء البلاد. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T11:14+0000
2023-05-28T11:14+0000
2023-05-28T11:20+0000
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وقالت قناة "نسمة" التونسية، إن البرنامج يستهدف تغطية كل الحاجيات الطاقية للمساجد التونسية، ومن المقرر أن ينطلق بداية النصف الثاني من هذه السنة، بمرحلة نموذجية وتجريبية في ولاية توزر، جنوب غربي البلاد، قبل تعميمها على مختلف أنحاء تونس.يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الوطني تقدر بنحو 100 مليون دينار، على أن يتكفل بجزء من المبلغ صندوق الانتقال الطاقي، مع البحث عن التمويلات الضرورية من الشركاء الأجانب، سواء عن طريق خطوط تمويل أو هبات.من جانبه، قال مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات في الوكالة التونسية للتحكم بالطاقة، عبد القادر البكوش، إن "المساجد والجوامع في تونس تستهلك نحو 42 جيغاوات/ ساعة في السنة، فيما تتولى وزارة الشؤون الدينية خلاص فواتير استهلاك المساجد للكهرباء، البالغة نحو 20 مليون دينار في السنة، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز".وأضاف البكوش أنه تم لأجل ذلك التفكير في إقرار برنامج وطني يخفف عبء فواتير استهلاك الطاقة للمساجد والجوامع، ولتحسين النجاعة الطاقية فيها، مشيرا إلى أن البرنامج ليس له علاقة بارتفاع فاتورة استهلاكها للطاقة، بقدر ما هو مزيد من تحسين النّجاعة الطاقية وتحقيق نوع من الرفاهية والاستقلالية الطاقية للمساجد والجوامع.ولفت المسؤول التونسي إلى أنه عند الانتهاء من تعميم البرنامج، فإن وزارة الشؤون الدينية لن تقوم مستقبلا بخلاص فواتير استهلاك الطاقة للمساجد.
https://sputnikarabic.ae/20230525/أزمة-الخبز-تطارد-التونسيين-مجددا-واتهامات-رسمية-بافتعال-الأزمة-1077436158.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
العالم العربي, تونس, أخبار تونس اليوم, الأخبار
تونس بصدد تنفيذ برنامج للتحكم في الطاقة لدى 6100 مسجد
11:14 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 11:20 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
تعتزم السلطات التونسية تنفيذ برنامج وطني للتحكم في الطاقة في 6100 مسجد وجامع في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت قناة
"نسمة" التونسية، إن البرنامج يستهدف تغطية كل الحاجيات الطاقية للمساجد التونسية، ومن المقرر أن ينطلق بداية النصف الثاني من هذه السنة، بمرحلة نموذجية وتجريبية في ولاية توزر، جنوب غربي البلاد، قبل تعميمها على مختلف أنحاء تونس.
يشار إلى أن التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج الوطني تقدر بنحو 100 مليون دينار، على أن يتكفل بجزء من المبلغ صندوق الانتقال الطاقي، مع البحث عن التمويلات الضرورية من الشركاء الأجانب، سواء عن طريق خطوط تمويل أو هبات.
من جانبه، قال مدير النجاعة الطاقية في قطاع البناءات في الوكالة التونسية للتحكم بالطاقة، عبد القادر البكوش، إن "المساجد والجوامع في تونس تستهلك نحو 42 جيغاوات/ ساعة في السنة، فيما تتولى وزارة الشؤون الدينية خلاص فواتير استهلاك المساجد للكهرباء، البالغة نحو 20 مليون دينار في السنة، لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز".
وأضاف البكوش أنه تم لأجل ذلك التفكير في إقرار برنامج وطني يخفف عبء فواتير استهلاك الطاقة للمساجد والجوامع، ولتحسين النجاعة الطاقية فيها، مشيرا إلى أن البرنامج ليس له علاقة بارتفاع فاتورة استهلاكها للطاقة، بقدر ما هو مزيد من تحسين النّجاعة الطاقية وتحقيق نوع من الرفاهية
والاستقلالية الطاقية للمساجد والجوامع.
ولفت المسؤول التونسي إلى أنه عند الانتهاء من تعميم البرنامج، فإن وزارة الشؤون الدينية لن تقوم مستقبلا بخلاص فواتير استهلاك الطاقة للمساجد.