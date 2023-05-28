https://sputnikarabic.ae/20230528/ثاني-أكبر-اقتصاد-في-الاتحاد-الأوروبي-مهدد-فرنسا-تجري-محادثات-وثيقة-بعد-خفض-تصنيفها-الائتماني-1077510224.html

ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد... فرنسا تجري "محادثات وثيقة" بعد خفض تصنيفها ‏الائتماني

ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مهدد... فرنسا تجري "محادثات وثيقة" بعد خفض تصنيفها ‏الائتماني

قالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، اليوم الأحد، إن بلادها تجري "محادثات وثيقة للغاية" مع ‏وكالة "ستاندرد آند بورز"، بعد أن قامت وكالة "فيتش" بخفض... 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T12:19+0000

2023-05-28T12:19+0000

2023-05-28T12:19+0000

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وأوضحت بورن، في تصريحات للإذاعة التابعة للجالية اليهودية في فرنسا "راديو جي"، أن "وزير المال الفرنسي، برونو لو مير، قدم توضيحات مفصلة لوكالة التصنيف الائتماني، "ستاندرد آند بورز"، حول كل ما نبذله للسيطرة على مواردنا المالية العامة"، وذلك قبل قرار تصنيفها لفرنسا في أوائل الشهر التالي.وكانت وكالة "فيتش" قد خفضت الشهر الماضي، التصنيف الائتماني لفرنسا إلى "إيه إيه سلبي"، وهي عدة درجات أقل من أعلى فئة "إيه إيه إيه" الممنوحة لدول، من بينها ألمانيا وهولندا، واستشهدت في قرارها "بالعجز المالي الكبير نسبيا للبلاد، والتقدم المتواضع فقط مع الاندماج المالي".وتساعد مثل هذه التصنيفات في تحديد شروط الاقتراض، عندما تذهب حكومات الدول إلى الأسواق المالية لجمع الأموال.وقالت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن: "لقد أدخلنا إصلاحات، وكشفنا أخيرا عن مسار للمالية الحكومية حتى عام 2027، ووصل خفض عجزنا إلى 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي عن مستواه الحالي الذي يقترب من 5.0%".وشددت في تصريحاتها: وبلغت ديون فرنسا نحو 112% من الناتج السنوي نهاية العام الماضي، مدفوعة باستجابة "مهما كلف الأمر" لمواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، والدعم السخي للأسر والشركات بعد أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها الأزمة الأوكرانية، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتأمل وزارة المال الفرنسية، أن تؤدي الضوابط المفروضة على الإنفاق الحكومي، إلى جانب النمو الأسرع، إلى خفض مستويات الدين الإجمالية إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس المقبلة، إلا أن نظرة وكالة "فيتش" الشهر الماضي كانت أقل تفاؤلا، إذ ترى أن نسبة الدين الفرنسي إلى الناتج المحلي الإجمالي، ستزيد في الواقع إلى أكثر من 114% خلال الفترة نفسها.

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