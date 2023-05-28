https://sputnikarabic.ae/20230528/خبير-إذا-وافقت-برلين-على-منح-كييف-صواريخ-كروز-فهي-تشارك-بالعدوان-على-روسيا-مباشرة-1077513726.html

خبير: إذا وافقت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا مباشرة

خبير: إذا وافقت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا مباشرة

ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T13:48+0000

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راديو

شؤون عسكرية

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خبير: إن أقدمت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا بشكل مباشر خبير: إن أقدمت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا بشكل مباشر

أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على صواريخ كروز من ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:روسيا وبلاروسيا تتفقان على بدء النشر الفعلي للأسلحة التكتيكية النووية. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف علو في حديثه لـ"شؤون عسكرية" قائلا:وزراة الدفاع السودانية تدعو الضباط والمراتب المتقاعدين الالتحاق بالخدمة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، قائلا:هينري كيسنجر يؤكد أن التوتر بين بكين وواشنطن قد يتحول إلى مواجهة عسكرية. وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان في حديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...

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