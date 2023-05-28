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https://sputnikarabic.ae/20230528/خبير-إذا-وافقت-برلين-على-منح-كييف-صواريخ-كروز-فهي-تشارك-بالعدوان-على-روسيا-مباشرة-1077513726.html
خبير: إذا وافقت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا مباشرة
خبير: إذا وافقت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا مباشرة
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:48+0000
2023-05-28T13:48+0000
راديو
شؤون عسكرية
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خبير: إن أقدمت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا بشكل مباشر
خبير: إن أقدمت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا بشكل مباشر
أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على صواريخ كروز من ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:روسيا وبلاروسيا تتفقان على بدء النشر الفعلي للأسلحة التكتيكية النووية. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف علو في حديثه لـ"شؤون عسكرية" قائلا:وزراة الدفاع السودانية تدعو الضباط والمراتب المتقاعدين الالتحاق بالخدمة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، قائلا:هينري كيسنجر يؤكد أن التوتر بين بكين وواشنطن قد يتحول إلى مواجهة عسكرية. وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان في حديثه معنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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شيماء ثامر
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شيماء ثامر
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الأخبار
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شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

خبير: إذا وافقت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا مباشرة

13:48 GMT 28.05.2023
راديو
خبير: إن أقدمت برلين على منح كييف صواريخ كروز فهي تشارك بالعدوان على روسيا بشكل مباشر
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- سبوتنيك عربي
شيماء ثامر
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ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصيين بالعلاقات الدولية.
أوكرانيا تتقدم بطلب للحصول على صواريخ كروز من ألمانيا. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري اللواء الركن الدكتور عماد علو، مدير مركز الاعتماد للدراسات السياسية والاستراتيجية:

"إذا وافقت ألمانيا على منح أوكرانيا صواريخ كروز بعيدة المدى فهذا يعني أنها تشارك بشكل مباشر وفعلي بعدوان على روسيا، خاصة أن تلك الصواريخ سوف تستخدم لضرب المدن الروسية وهذا يعني أن برلين تشترك بصورة واضحة بالصراع".

روسيا وبلاروسيا تتفقان على بدء النشر الفعلي للأسلحة التكتيكية النووية. وفيما يخص هذا الجانب، أضاف علو في حديثه لـ"شؤون عسكرية" قائلا:

"بالحقيقة الأسلحة النووية المقصودة هنا هي أسلحة تكتيكية وهي لاتزال أداة يلوح بها من قبل روسيا الاتحادية وكذلك من قبل الغرب لكن لحد الآن لا توجد مؤشرات واضحة على انفتاح قطعات عسكرية قريبة من جبهات القتال تستخدم هذا النوع من السلاح وإن حدث ذلك فهذا يشير إلى أن الأمور ستنتقل إلى مرحلة تكون فيها العواقب وخيمة".

وزراة الدفاع السودانية تدعو الضباط والمراتب المتقاعدين الالتحاق بالخدمة. عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي، اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، قائلا:

"إن الجيش السوداني وجد اليوم أنه يحتاج إلى قوة أكثر من التي لديه وذلك بسبب حرب المدن والشوارع التي تحتاج إلى قوات أكثر ولذلك فقد طلب الجيش المتقاعدين لحمل السلاح بسبب أن هذا النوع من القتال يحتاج إلى أفراد أكثر من الدبابات والصواريخ لأن الفرد داخل القتال في المدينة هو الذي يحقق النصر على العكس من الطيران والمدفعيات".

هينري كيسنجر يؤكد أن التوتر بين بكين وواشنطن قد يتحول إلى مواجهة عسكرية. وحول هذا الموضوع، قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور حيدر سلمان في حديثه معنا:

"إن كيسنجر يعتبر واحد من أهم المنظرين في السياسة الأمريكية ولديه من الخبرة المتراكمة ما يجعل من تصريحاته أن تكون ذات صدى كبير، وإن ما قاله هو أقرب السيناريوهات للحقيقة في الشأن الصيني والأمريكي، وبطبيعة الحال الكل يتفق اليوم على أن الصين هي قوة عالمية وإقليمية كبيرة في منطقة الصين والصراع على بحر الصين وملف تايوان صراع كبير وقد يؤدي بالفعل إلى نزاع عسكري".

التفاصيل في الملف الصوتي...
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