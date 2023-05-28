https://sputnikarabic.ae/20230528/رئيس-هيئة-الانتخابات-في-تركيا-النتائج-الأولية-حتى-اللحظة-تظهر-تقدّم-أردوغان-بـ54-من-الأصوات--عاجل-1077520962.html

رئيس هيئة الانتخابات في تركيا: النتائج الأولية حتى اللحظة تظهر تقدم أردوغان بـ54% من الأصوات

رئيس هيئة الانتخابات في تركيا: النتائج الأولية حتى اللحظة تظهر تقدم أردوغان بـ54% من الأصوات

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، أحمد ينار، مساء اليوم الأحد، إن "26 مليوناً و750 ألف صوت تمّ فرزها حتى الآن في الانتخابات الرئاسية التركية". 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T16:38+0000

2023-05-28T16:38+0000

2023-05-28T17:09+0000

أخبار تركيا اليوم

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

رجب طيب أردوغان

كمال كليجدار أوغلو

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077038933_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_572f11de2acd80be3d950825ec331b6e.jpg

وأكد ينار، في إيجاز صحافي، إن "النتائج الأولية حتى اللحظة تظهر تقدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ54.47 % من الأصوات، مقابل 45.53 % للمرشح كمال كليجدار أوغلو".وأغلقت صناديق الاقتراع، في وقت سابق اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية.وقالت مراسلة "سبوتنيك"، إن "مراكز الاقتراع أُغلقت في جميع أنحاء تركيا عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية"، مؤكدة بدء فرز الأصوات.وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل،وفقًا للقانون التركي.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-متقدم-بـ58-مقابل-42-لكليجدار-أوغلو-بعد-فرز-358-من-الأصوات--عاجل-1077519471.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, رجب طيب أردوغان, كمال كليجدار أوغلو, أخبار العالم الآن, العالم