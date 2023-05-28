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زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان
زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان
ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شمال باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T08:30+0000
2023-05-28T08:30+0000
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ونقلت وكالة "واس" عن دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بيانا قالت فيه إن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو مترا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.يشار إلى أن سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنغاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير شعروا بالموجات الزلزالية.وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الجمعة الماضي، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد، ووقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم.وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا، فيما لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230524/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-شرقي-إندونيسيا-1077402604.html
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العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, زلزال, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, باكستان, زلزال, الأخبار

زلزال بقوة 6 درجات يضرب باكستان

08:30 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale / مقياس ريختر
مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / Richter magnitude scale /
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ضرب زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأحد، شمال باكستان، دون أن ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية.
ونقلت وكالة "واس" عن دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية، بيانا قالت فيه إن مركز الزلزال كان على عمق 223 كيلو مترا في منطقة حدودية بين أفغانستان وطاجيكستان.
يشار إلى أن سكان العاصمة الباكستانية إسلام آباد، وأقاليم البنغاب، وخيبر بختونخوا، وكشمير شعروا بالموجات الزلزالية.
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زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شرقي إندونيسيا
24 مايو, 18:27 GMT
وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، يوم الجمعة الماضي، أن زلزالا بلغت قوته الأولية 6.2 درجة ضرب المناطق الشرقية للبلاد، ووقع الزلزال في الساعة 7:03 مساء بالتوقيت المحلي بعمق 50 كم.
وتم تحديد مركز الزلزال قبالة محافظة تشيبا الشرقية، عند التقاء دائرة عرض 35.6 درجة شمالا وخط طول 140.7 درجة شرقا، فيما لم يصدر تحذير من حدوث موجات تسونامي، وفقا لوكالة "شينخوا".
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