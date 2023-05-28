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https://sputnikarabic.ae/20230528/سفارة-ألمانيا-قيود-موسكو-على-عدد-العاملين-بالممثليات-الألمانية-لديها-تدخل-حيز-التنفيذ-أوائل-يونيو--1077511805.html
سفارة ألمانيا: قيود موسكو على عدد العاملين بالممثليات الألمانية لديها تدخل حيز التنفيذ أوائل يونيو
سفارة ألمانيا: قيود موسكو على عدد العاملين بالممثليات الألمانية لديها تدخل حيز التنفيذ أوائل يونيو
أعلنت السفارة الألمانية لدى روسيا أن القيود التي فرضتها الأخيرة على أعداد العاملين في الممثليات الألمانية لديها ستدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو/حزيران المقبل. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:16+0000
2023-05-28T13:16+0000
روسيا
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وقالت السفارة في بيانها إن "القيود المفروضة من جانب روسيا على عدد العاملين في الممثليات الألمانية لديها ستدخل حيز التنفيذ في بداية يونيو المقبل".وأضافت السفارة أن ذلك "امتثالًا لقرار أعلنته وزارة الخارجية الروسية، في 22 أبريل/نيسان الماضي، بتحديد حد أقصى لعدد العاملين بالممثليات الألمانية المسموح بوجودهم في روسيا".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها قامت بطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين "للاشتباه في قيامهم بالتجسس".
https://sputnikarabic.ae/20230518/السفارة-الروسية-تتهم-واشنطن-بتجاهل-الإرهاب-الأوكراني-1077154525.html
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سفارة ألمانيا: قيود موسكو على عدد العاملين بالممثليات الألمانية لديها تدخل حيز التنفيذ أوائل يونيو

13:16 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf /  / الانتقال إلى بنك الصورمشهد يطل على مدينة موسكو - كنيسة المسيح المخلص
مشهد يطل على مدينة موسكو - كنيسة المسيح المخلص - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Alexander Vilf /
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أعلنت السفارة الألمانية لدى روسيا أن القيود التي فرضتها الأخيرة على أعداد العاملين في الممثليات الألمانية لديها ستدخل حيز التنفيذ في أوائل يونيو/حزيران المقبل.
وقالت السفارة في بيانها إن "القيود المفروضة من جانب روسيا على عدد العاملين في الممثليات الألمانية لديها ستدخل حيز التنفيذ في بداية يونيو المقبل".
السفارة الروسية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2023
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وأضافت السفارة أن ذلك "امتثالًا لقرار أعلنته وزارة الخارجية الروسية، في 22 أبريل/نيسان الماضي، بتحديد حد أقصى لعدد العاملين بالممثليات الألمانية المسموح بوجودهم في روسيا".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية أنها قامت بطرد أكثر من 30 دبلوماسيا روسيا معتمدين في برلين "للاشتباه في قيامهم بالتجسس".
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