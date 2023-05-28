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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/سيناتور-أمريكي-نتائج-المساعدات-لأوكرانيا-تؤتي-ثمارها-عبر-قتل-الروس-1077499079.html
سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس
سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس
أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T05:40+0000
2023-05-28T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليم أسلحة إلى كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الخارجية-الإيرانية-إدعاءات-زيلينسكي-ضد-إيران-تهدف-لتضليل-الرأي-العام---عاجل-1077471684.html
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العالم
العالم

سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس

05:40 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Эдуард Песовمبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن
مبنى مجلس الشيوخ الأمريكي في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Эдуард Песов
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أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.
وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام
أمس, 06:11 GMT
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليم أسلحة إلى كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
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