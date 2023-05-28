https://sputnikarabic.ae/20230528/سيناتور-أمريكي-نتائج-المساعدات-لأوكرانيا-تؤتي-ثمارها-عبر-قتل-الروس-1077499079.html
سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس
سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس
أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T05:40+0000
2023-05-28T05:40+0000
2023-05-28T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليم أسلحة إلى كييف.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الخارجية-الإيرانية-إدعاءات-زيلينسكي-ضد-إيران-تهدف-لتضليل-الرأي-العام---عاجل-1077471684.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
سيناتور أمريكي: نتائج المساعدات لأوكرانيا تؤتي ثمارها عبر قتل الروس
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أعلن السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، خلال لقاء مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن الروس "يموتون" نتيجة "أنجح" إنفاق للمال من قبل السلطات الأمريكية كجزء من المساعدة لأوكرانيا.
وقال السناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، خلال مفاوضات في كييف مع زيلينسكي: "الروس يموتون. لم ننفق المال بهذا الحجم من قبل".
وفي وقت سابق، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول الناتو "تلعب بالنار" بتسليم أسلحة إلى كييف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.