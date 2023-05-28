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صرصور يثير الرعب في مقهى وسط تل أبيب ويسفر عن جرحى
صرصور يثير الرعب في مقهى وسط تل أبيب ويسفر عن جرحى
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثة غير عادية شهدها أحد مقاهي تل أبيب، يوم أمس السبت، حيث تسبّب صرصور بحالة من الفوضى والهلع وأدى ذلك إلى سقوط جرحى. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:53+0000
2023-05-28T14:01+0000
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ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى في تل أبيب أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار إلى كل الاتجاهات خوفا من هجوم مشتبه به.وأضاف شهود عيان للموقع أن وحدات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث في مقهى "ديزنغوف" لبدء تمشيط المكان والقبض على مشتبه بهم، لكن التحقيقات توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطر أمني.وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطُّم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث وسط تل أبيب.
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صرصور يثير الرعب في مقهى وسط تل أبيب ويسفر عن جرحى

13:53 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 14:01 GMT 28.05.2023)
© AP Photo / Ariel Schalitرجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل
رجل متشدد يمشي بالقرب من كنيس يهودي في شارع مهجور بسبب الإجراءات الحكومية للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا في بني براك إحدى ضواحي تل أبيب في إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادثة غير عادية شهدها أحد مقاهي تل أبيب، يوم أمس السبت، حيث تسبّب صرصور بحالة من الفوضى والهلع وأدى ذلك إلى سقوط جرحى.
ونقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" أن صرخات امرأة مرتعبة داخل مقهى في تل أبيب أثارت الفوضى والذعر على نطاق واسع في المكان، حيث بدأ الناس بالفرار إلى كل الاتجاهات خوفا من هجوم مشتبه به.
وأضاف شهود عيان للموقع أن وحدات الشرطة هرعت إلى مكان الحادث في مقهى "ديزنغوف" لبدء تمشيط المكان والقبض على مشتبه بهم، لكن التحقيقات توصلت إلى أن سبب الصراخ كان رؤية صرصور تحت الطاولات ما أثار فزع امرأة أسقطت منضدتها أرضاً، ليعتقد رواد المقهى أن هناك خطر أمني.
وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الحادث تسبب في إصابة شخصين بجروح طفيفة، جراء تحطُّم الزجاج في أثناء محاولتهما الفرار من موقع الحادث وسط تل أبيب.
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