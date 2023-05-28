https://sputnikarabic.ae/20230528/طبيب-يتوصل-إلى-طريقة-للسيطرة-على-آلام-الأمراض-المزمنة-1077511600.html
طبيب يتوصل إلى طريقة للسيطرة على آلام الأمراض المزمنة
طبيب يتوصل إلى طريقة للسيطرة على آلام الأمراض المزمنة
توصل براساد شيرفالكار، طبيب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، إلى طريقة جديدة من شأنها السيطرة على آلام الأمراض المزمنة وتخفيف حدتها. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:59+0000
2023-05-28T12:59+0000
2023-05-28T12:59+0000
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ونشرت مجلة "ناتشر" العلمية نتائج بحث جديد تمكن خلاله شيرفالكار، لأول مرة، من تسجيل ما يحدث في الدماغ مباشرة عندما يعاني الشخص من ألم مزمن، وهو الألم الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.عمد الطبيب شيرفالكار إلى زرع أقطاب كهربائية جراحية في أدمغة أربعة مرضى يعانون من ألم مزمن، نتيجة لسكتة دماغية أو بتر أطراف.سجلت الأجهزة النشاط الكهربائي لمنطقتين من الدماغ، تعرفان باسم القشرة الحزامية الأمامية والقشرة الأمامية المدارية، حيث كان النشاط الكهربي يظهر لدى الأجهزة كلما ضغط المريض على زر في جهاز تحكم عن بعد.خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية، طُلب من المتطوعين إكمال استبيان حول شدة الألم الذي شعروا به عدة مرات في اليوم، ثم الضغط على الزر للسماح للأقطاب الكهربائية بتسجيل النشاط الكهربائي في المنطقتين المذكورتين لمدة 30 ثانية.سمحت التجربة بمتابعة المريض في جميع الأنشطة اليومية، ورجح العلماء أن منطقتي الدماغ اللتين تم وضع الأقطاب الكهربائية فيهما كانتا أكثر إدراكا للألم المزمن مقارنة بمناطق الدماغ الأخرى.في الجزء الثاني من الدراسة، تم تحفيز الألم لدى المتطوعين لمدة لحظات بواسطة جسم ساخن ملامس للجلد، لوحظ بعدها أن نشاط الدماغ المرتبط بهذا النوع من الألم "المؤقت" كان أكثر اعتمادا على القشرة الحزامية الأمامية.استنتج شيرفالكار من خلال تجاربه أن "الألم المزمن ليس مجرد ألم حاد مطول، لكنه شيء مختلف جوهريا في تعامل الدماغ معه، هذا من شأنه أن يفسر سبب عدم فعالية المسكنات الشائعة في مثل هذه الحالات".يساعد هذا الاكتشاف في دراسة علاجات دوائية أكثر فعالية لتنظيم الألم المزمن وليس مجرد مقاومته بالمسكنات التقليدية، ويستخدم هذا الإجراء الجراحي بزرع أقطاب كهربائية كعلاج أخير لإعطاء نبضات كهربائية للدماغ وتنظيم نشاطه غير الطبيعي عند الشعور بالألم ما يسهم في السيطرة عليه وتخفيف شعور المريض به، ويمكن استخدام هذه الطريقة بشكل أساسي في بعض حالات مرض باركنسون أو الاكتئاب الشديد.يذكر أن الألم المزمن يصيب أكثر من 30% من البشر، ما بين التهاب المفاصل إلى السرطان، ومن مرض السكري إلى بطانة الرحم ولا يشمل الإحساس بالألم الجسدي فحسب، بل يشمل أيضا الألم العاطفي والصدمات النفسية، الذي يمكن أن تتعدد أسبابها.
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الصحة, علوم, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
الصحة, علوم, منوعات, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
طبيب يتوصل إلى طريقة للسيطرة على آلام الأمراض المزمنة
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توصل براساد شيرفالكار، طبيب الأعصاب بجامعة كاليفورنيا، إلى طريقة جديدة من شأنها السيطرة على آلام الأمراض المزمنة وتخفيف حدتها.
ونشرت مجلة
"ناتشر" العلمية نتائج بحث جديد تمكن خلاله شيرفالكار، لأول مرة، من تسجيل ما يحدث في الدماغ مباشرة عندما يعاني الشخص من ألم مزمن، وهو الألم الذي يستمر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.
عمد الطبيب شيرفالكار إلى زرع أقطاب كهربائية جراحية في أدمغة أربعة مرضى يعانون من ألم مزمن، نتيجة لسكتة دماغية أو بتر أطراف.
سجلت الأجهزة النشاط الكهربائي لمنطقتين من الدماغ
، تعرفان باسم القشرة الحزامية الأمامية والقشرة الأمامية المدارية، حيث كان النشاط الكهربي يظهر لدى الأجهزة كلما ضغط المريض على زر في جهاز تحكم عن بعد.
خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة التالية، طُلب من المتطوعين إكمال استبيان حول شدة الألم الذي شعروا به عدة مرات في اليوم، ثم الضغط على الزر للسماح للأقطاب الكهربائية بتسجيل النشاط الكهربائي في المنطقتين المذكورتين لمدة 30 ثانية.
سمحت التجربة بمتابعة المريض في جميع الأنشطة اليومية، ورجح العلماء أن منطقتي الدماغ اللتين تم وضع الأقطاب الكهربائية فيهما كانتا أكثر إدراكا للألم المزمن مقارنة بمناطق الدماغ الأخرى.
في الجزء الثاني من الدراسة، تم تحفيز الألم لدى المتطوعين لمدة لحظات بواسطة جسم ساخن ملامس للجلد، لوحظ بعدها أن نشاط الدماغ المرتبط بهذا النوع من الألم "المؤقت" كان أكثر اعتمادا على القشرة الحزامية الأمامية.
استنتج شيرفالكار من خلال تجاربه أن "الألم المزمن ليس مجرد ألم حاد مطول، لكنه شيء مختلف جوهريا في تعامل الدماغ معه، هذا من شأنه أن يفسر سبب عدم فعالية المسكنات الشائعة في مثل هذه الحالات".
يساعد هذا الاكتشاف في دراسة علاجات دوائية أكثر فعالية لتنظيم الألم المزمن
وليس مجرد مقاومته بالمسكنات التقليدية، ويستخدم هذا الإجراء الجراحي بزرع أقطاب كهربائية كعلاج أخير لإعطاء نبضات كهربائية للدماغ وتنظيم نشاطه غير الطبيعي عند الشعور بالألم ما يسهم في السيطرة عليه وتخفيف شعور المريض به، ويمكن استخدام هذه الطريقة بشكل أساسي في بعض حالات مرض باركنسون أو الاكتئاب الشديد.
يذكر أن الألم المزمن يصيب أكثر من 30% من البشر، ما بين التهاب المفاصل إلى السرطان، ومن مرض السكري إلى بطانة الرحم ولا يشمل الإحساس بالألم الجسدي فحسب، بل يشمل أيضا الألم العاطفي والصدمات النفسية، الذي يمكن أن تتعدد أسبابها.