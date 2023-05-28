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https://sputnikarabic.ae/20230528/عشرات-المستوطنين-يقتحمون-المسجد-الأقصى-ويؤدون-طقوسا-تلمودية-في-باحاته-فيديو-1077504032.html
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو
اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T09:28+0000
2023-05-28T09:28+0000
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وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.ونقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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العالم العربي, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي, الأخبار, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته... فيديو

09:28 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Mahmoud Illeanفلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023.
فلسطينيون يحضرون احتفالات عيد الفطر عند قبة الصخرة في ساحة المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، 21 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Mahmoud Illean
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اقتحم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
وأفادت وكالة "شهاب"، صباح اليوم الأحد، أن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، في وقت نشرت الشرطة الإسرائيلية قواتها ووحداتها الخاصة في باحات المسجد وعند أبوابه، بهدف تأمين اقتحامات المستوطنين.
ونقلت الوكالة عن دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية عند منطقة باب الرحمة شرقي المسجد.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.05.2023
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ويشار إلى أن السلطات الإسرائيلية ما تزال مستمرة في فرض قيودها على دخول المصلين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم الشخصية وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية.
ويشهد المسجد الأقصى يوميا، عدا الجمعة والسبت، سلسلة انتهاكات واقتحامات مستمرة ومكثفة من المستوطنين بحماية الشرطة الإسرائيلية، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيا ومكانيا.
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