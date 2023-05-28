عربي
Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/عمدة-كييف-يعلن-تدمير-مستودع-هام-بعد-سلسلة-انفجارات-1077498358.html
عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات
عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات
أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T03:40+0000
2023-05-28T03:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف
أخبار كييف
انفجارات
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_0:23:3072:1751_1920x0_80_0_0_4b632310eb36a519226aa8dd7fdc6c11.jpg
موسكو، 28 مايو - سبوتنيك. وكتب كليتشكو في قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.. اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مقاطعات-أخرى-1077497417.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/12/1072425485_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_055ca73ee42bbfb7545247b77a7939e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
كييف, أخبار كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, العالم
كييف, أخبار كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, العالم

عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات

03:40 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Daniel Coleتحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا
تحطم مروحية في بروفاري بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Daniel Cole
تابعنا عبرTelegram
أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.
موسكو، 28 مايو - سبوتنيك. وكتب كليتشكو في قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.. اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".
وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف وعدة مقاطعات أخرى
00:14 GMT
وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы спецназа Ахмат на кременском участке фронта в Донбассе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 12:30 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 مايو, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала