https://sputnikarabic.ae/20230528/عمدة-كييف-يعلن-تدمير-مستودع-هام-بعد-سلسلة-انفجارات-1077498358.html
عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات
عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات
أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T03:40+0000
2023-05-28T03:40+0000
2023-05-28T03:40+0000
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موسكو، 28 مايو - سبوتنيك. وكتب كليتشكو في قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.. اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20230528/إعلام-انفجارات-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-وعدة-مقاطعات-أخرى-1077497417.html
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كييف, أخبار كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, العالم
كييف, أخبار كييف, انفجارات, أخبار أوكرانيا, العالم
عمدة كييف يعلن تدمير مستودع هام بعد سلسلة انفجارات
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أعلن عمدة بلدية العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، عن تدمير مستودع في حي غولوسيفسكي نتيجة حريق إثر سلسلة انفجارات في المدينة.
موسكو، 28 مايو - سبوتنيك. وكتب كليتشكو في قناته على "تلغرام" اليوم الأحد، "في حي غولوسيفسكي، يتم إخماد حريق
على مساحة 700 متر مربع. دمرت هياكل المباني على مساحة إجمالية قدرها 1000 متر مربع.. اشتعال سقف مبنى مستودع من ثلاثة طوابق".
وفي وقت سابق من ليلة الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية عن انفجارات "قوية جدا" في كييف
، وسماع دوي انفجارات في مقاطات جيتومير، سومي، وتشيركاسي في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان حالة التأهب الجوي في معظم الأراضي الأوكرانية.
وكانت صافرات الإنذار من غارات جوية قد دوت في أغلب المقاطعات الأوكرانية، وفقًا لبيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.