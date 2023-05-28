https://sputnikarabic.ae/20230528/قناة-عبرية-مجرمون-إسرائيليون-خطرون-أسسوا-مجتمعا-مزدهرا-في-دبي-1077520564.html

قناة عبرية: مجرمون إسرائيليون خطرون أسسوا "مجتمعا مزدهرا" في دبي

قناة عبرية: مجرمون إسرائيليون خطرون أسسوا "مجتمعا مزدهرا" في دبي

قالت قناة عبرية، مساء اليوم الأحد، إن مواطنين إسرائيليين شكّلوا "مجتمعا إجراميا مزدهرا"، في دبي، كاشفة النقاب عن خطوات تعتزم الشرطة الإسرائيلية اتخاذها مع... 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T16:11+0000

2023-05-28T16:11+0000

2023-05-28T16:11+0000

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وأشارت القناة "12" إلى أن مسؤولي المخابرات في الشرطة الإسرائيلية يعتزمون تسليم قائمة بالمجرمين الإسرائيليين البارزين المطلوبين إلى شرطة دبي في الأسابيع المقبلة، بهدف تفكيك عصابة الجريمة الإسرائيلية التي رسخت نفسها في البلد العربي في السنوات الأخيرة.وستطالب شرطة إسرائيل نظيرتها في دبي بترحيل هؤلاء المجرمين من البلاد أو تسليمهم مباشرة إلى إسرائيل، وفق المصدر ذاته.ونقلت القناة عن مسؤول كبير في الشرطة الإسرائيلية قوله: "السلطات في دبي ليست على علم بأن المجرمين الكبار من المنظمات الإجرامية اليهودية والعربية قد أسسوا مجتمعا إجراميا مزدهرا في الدولة ويمارسون أعمالًا غير قانونية في الخفاء وبعضهم يحمل جوازات سفر أجنبية وهذا يساعدهم على المناورة دون أن يقبض عليهم".وأضافت أن توطيد التعاون بين الشرطة في إسرائيل ودبي، يأتي بعدما قدمت الأولى في الأيام الأخيرة تفاصيل جديدة بشأن المشتبه بهم الثمانية في مقتل المجرم غسان شمسية (32 عاما)، والمقيم في عكا، والذي قُتل الأسبوع الماضي في دبي.وتابعت أن هذه المعلومات من شأنها أن تساعد محققي الشرطة في دبي على التقدم في قضية التحقيق في القتل ومحاكمة المتورطين في الجريمة.ونقلت عن المسؤول ذاته بالشرطة: "العلاقة بيننا وبين شرطة دبي جيدة جدا. لدينا ممثل للشرطة الإسرائيلية في السفارة بالإمارات. قتل المجرم الإسرائيلي سيساعدنا في تعزيز تفكيك المجتمع الإجرامي الإسرائيلي كما فعلنا في الماضي في المغرب".وأوضح مسؤول الشرطة أنه "لا شك في أن مقتل مجرم إسرائيلي في دبي سيساعدنا على تسلم المجرمين المطلوبين ويوضح لضباط الشرطة في الإمارات إلى أي مدى خطورتهم وأنهم قد يضرون بأمن السكان والسياح"، مضيفا: "قريبا سنقدم لهم قائمة بالمجرمين الذين نطالب بتسلمهم".وقالت القناة، إن عيران حيا، رئيس منظمة إجرامية والمطلوب في إسرائيل كجزء من قضية "الربيع العربي" (قضية شهدت عدة جرائم قتل عام 2016) يقيم في دبي هذه الأيام.وأضافت: "غادر حيا إسرائيل قبل وقت قصير من موجة الاعتقالات في القضية. كما يقيم في البلاد عشرات المجرمين من المنظمات الإجرامية العربية الإسرائيلية الذين غادروا تركيا في العام الماضي متوجهين إلى دبي".والأربعاء الماضي، قتل المواطن الإسرائيلي غسان شمسية طعنا في مدينة دبي، على خلفية صراع طويل بين منظمات إجرامية إسرائيلية شقت طريقها إلى البلد العربي بعد تطبيع العلاقات عام 2020، بحسب وسائل إعلام عبرية.

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