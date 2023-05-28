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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/قوات-المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-وتحيد-عددا-من-العسكريين-في-مقاطعة-خيرسون-1077502624.html
المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون
أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوتزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T08:23+0000
2023-05-28T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "دي 30" بالذخيرة ليلًا قرب بلدة نوفوكايرا وتم تحييد ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وجرح اثنان آخران".وبحسب المصدر: "دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانتارنوى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" مع طاقم يتألف من 5 أشخاص".وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعة-تخريب-أوكرانية-1077470466.html
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روسيا

المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون

08:23 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 08:24 GMT 28.05.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyukجنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية "فاغنير" في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022
جنود طاقم المدفعية التابعة للمجموعة القتالية فاغنير في مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 5 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوتزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في مقاطعة خيرسون الجزء التي تسيطر عليه كييف.
وقال المصدر للوكالة: "تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "دي 30" بالذخيرة ليلًا قرب بلدة نوفوكايرا وتم تحييد ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وجرح اثنان آخران".
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل لمجموعة تخريب أوكرانية
أمس, 03:22 GMT
وبحسب المصدر: "دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانتارنوى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" مع طاقم يتألف من 5 أشخاص".
وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.
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