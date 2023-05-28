https://sputnikarabic.ae/20230528/قوات-المدفعية-الروسية-تدمر-مدافع-أوكرانية-وتحيد-عددا-من-العسكريين-في-مقاطعة-خيرسون-1077502624.html
المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون
المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون
أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوتزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T08:23+0000
2023-05-28T08:23+0000
2023-05-28T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المصدر للوكالة: "تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "دي 30" بالذخيرة ليلًا قرب بلدة نوفوكايرا وتم تحييد ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وجرح اثنان آخران".وبحسب المصدر: "دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانتارنوى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" مع طاقم يتألف من 5 أشخاص".وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230527/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-لمجموعة-تخريب-أوكرانية-1077470466.html
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روسيا
المدفعية الروسية تدمر مدافع أوكرانية وتحيد عددا من العسكريين في خيرسون
08:23 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 08:24 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت مصادر عسكرية خاصة لوكالة "سبوتنيك"، صباح اليوم الأحد، أن قوات المدفعية التابعة للجيش الروسي دمرت مدافع هاوتزر أوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر، في مقاطعة خيرسون الجزء التي تسيطر عليه كييف.
وقال المصدر للوكالة: "تم تدمير مدفع هاوتزر من طراز "دي 30" بالذخيرة ليلًا قرب بلدة نوفوكايرا وتم تحييد ستة جنود من القوات المسلحة الأوكرانية وجرح اثنان آخران".
وبحسب المصدر: "دمرت نيران المدفعية أمس قرب قرية يانتارنوى مدفع هاوتزر من طراز "دي 30"، ومدافع ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" مع طاقم يتألف من 5 أشخاص".
وتنفذ القوات الأوكرانية يوميا قصفا مدفعيا على البنية التحتية المدنية للمدن والقرى على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، حيث تطلق ما يصل إلى 100 قذيفة في اليوم.