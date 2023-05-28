https://sputnikarabic.ae/20230528/كليجدار-أوغلو-يوجه-دعوة-إلى-الأتراك-قبل-ساعة-من-غلق-باب-الاقتراع-1077513579.html
كليجدار أوغلو يوجه دعوة إلى الأتراك قبل ساعة من غلق باب الاقتراع
كليجدار أوغلو يوجه دعوة إلى الأتراك قبل ساعة من غلق باب الاقتراع
وجه المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الأحد، دعوة إلى الأتراك قبل ساعة من غلق باب الاقتراع. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:42+0000
2023-05-28T13:42+0000
2023-05-28T13:42+0000
أخبار تركيا اليوم
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
كمال كليجدار أوغلو
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وقال كيلجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر": "أدعو الأتراك الذين لم يصوتوا بعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع"، مضيفا: "لا تكن كسولا فأنت على مسافة قريبة من مستقبلك".وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو.وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-لم-يحدث-مثل-هذا-الإقبال-على-الانتخابات-الرئاسية-التركية-بنسبة-90-في-تاريخ-العالم-1077504327.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار تركيا اليوم, الانتخابات الرئاسية التركية 2023, كمال كليجدار أوغلو, رجب طيب أردوغان, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
كليجدار أوغلو يوجه دعوة إلى الأتراك قبل ساعة من غلق باب الاقتراع
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وجه المرشح للانتخابات الرئاسية في تركيا، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الأحد، دعوة إلى الأتراك قبل ساعة من غلق باب الاقتراع.
وقال كيلجدار أوغلو، عبر حسابه على "تويتر": "أدعو الأتراك الذين لم يصوتوا بعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع"، مضيفا: "لا تكن كسولا فأنت على مسافة قريبة من مستقبلك".
وانطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدار أوغلو
.
وفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا
انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان
بنسبة 49.51 في المئة، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88 في المئة، وحصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17 في المئة.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة في 28 مايو الجاري.
وبعد الجولة الثانية من الاقتراع بين أردوغان وكيلجدار أوغلو، سيكون المرشح الذي يحصل على عدد أكبر من الأصوات الانتخابية هو الرئيس التركي المقبل، وفقًا للقانون التركي.