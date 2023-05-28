عربي
https://sputnikarabic.ae/20230528/محلل-سياسي-تركي-توقعات-نتائج-الجولة-الثانية-متباينة-ونسبة-المشاركة-تراجعت-1077510792.html
محلل سياسي تركي: توقعات نتائج الجولة الثانية متباينة ‏ونسبة المشاركة تراجعت
محلل سياسي تركي: توقعات نتائج الجولة الثانية متباينة ‏ونسبة المشاركة تراجعت
انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات ‏الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب ‏طيب أردوغان، وكمال كليجدارأوغلو.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:36+0000
2023-05-28T12:36+0000
الانتخابات الرئاسية التركية 2023
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077501261_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b411a3bc60710f5077c6718d96180c28.jpg
ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدارأوغلو.توقعات متباينةمن ناحيته، قال المحلل السياسي، جيواد غوك، إن "التوقعات في الجولة الثانية متباينة، خاصة في ظل تضارب نتائج استطلاعات الرأي".وأضاف، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أنوتابع أنه "في حال تراجع أعداد المشاركين من الحزب الحاكم، فإن ذلك يحسم الفوز لكمال كليجدار أوغلو، والعكس أيضا يحسم الجولة للمرشح رجب طيب أردوغان".ويرى غوك أن "أردوغان قد يكون الأقرب للفوز، حسب نتائج الجولة الأولى".ما مصير السياسة الخارجية بفوز أردوغانتشير الآراء إلى تغيرات محتملة في السياسة الخارجية التركية، بفوز أردوغان أو منافسه كليجدار، لكنها تتفاوت بدرجة كبيرة، بفوز الحزب الحاكم أو المعارضة.ويرى جيواد غوك، أنه "في حال فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالانتخابات، فيجب أن تستمر تركيا في سياستها الخارجية، المتمثلة في اتخاذ خطوات عملية تجاه سوريا، وكذلك مع مصر، والتنسيق مع روسيا، وعلاقات قوية مع أذريبجان".ما الذي يتغير بفوز المعارضةوتابع غوك:نتائج الجولة الأولىفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17%.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة اليوم الأحد، الموافق 28 مايو.
https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-لم-يحدث-مثل-هذا-الإقبال-على-الانتخابات-الرئاسية-التركية-بنسبة-90-في-تاريخ-العالم-1077504327.html
https://sputnikarabic.ae/20230528/انطلاق-الجولة-الثانية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077498848.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077501261_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c0742ad884cd13501630c8bf237ad70a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

محلل سياسي تركي: توقعات نتائج الجولة الثانية متباينة ‏ونسبة المشاركة تراجعت

12:36 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Sputnikجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو/ أيار 2023
جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو/ أيار 2023
© Sputnik . Sputnik
تابعنا عبرTelegram
انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات ‏الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب ‏طيب أردوغان، وكمال كليجدارأوغلو.‏
ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدارأوغلو.
توقعات متباينة
من ناحيته، قال المحلل السياسي، جيواد غوك، إن "التوقعات في الجولة الثانية متباينة، خاصة في ظل تضارب نتائج استطلاعات الرأي".
وأضاف، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أن

نسبة المشاركة هي أقل من الجولة الأولى، ما يعني أن تراجع أنصار أحد المرشحين عن المشاركة بنفس النسبة يحسم الأمر للمرشح المنافس.

وتابع أنه "في حال تراجع أعداد المشاركين من الحزب الحاكم، فإن ذلك يحسم الفوز لكمال كليجدار أوغلو، والعكس أيضا يحسم الجولة للمرشح رجب طيب أردوغان".
ويرى غوك أن "أردوغان قد يكون الأقرب للفوز، حسب نتائج الجولة الأولى".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وقرينته أمينة أردوغان، يدليان بصوتيهما في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، اسطنبول، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
أردوغان: لم يحدث مثل هذا الإقبال على الانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 90% في تاريخ العالم
09:38 GMT
ما مصير السياسة الخارجية بفوز أردوغان
تشير الآراء إلى تغيرات محتملة في السياسة الخارجية التركية، بفوز أردوغان أو منافسه كليجدار، لكنها تتفاوت بدرجة كبيرة، بفوز الحزب الحاكم أو المعارضة.
ويرى جيواد غوك، أنه "في حال فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالانتخابات، فيجب أن تستمر تركيا في سياستها الخارجية، المتمثلة في اتخاذ خطوات عملية تجاه سوريا، وكذلك مع مصر، والتنسيق مع روسيا، وعلاقات قوية مع أذريبجان".
ما الذي يتغير بفوز المعارضة
وتابع غوك:

أما إذا فازت المعارضة، فإن الخطوة الأولى تتمثل في ترحيل اللاجئين بقوة، مع عودة العلاقات مع دمشق بقوة، وتبادل السفارات، وتحسين العلاقات بشكل مباشر مع مصر، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي، مع وجود كادر جديد للوزراء.

جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية، 28 مايو/ أيار 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
انطلاق الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التركية... صور وفيديو
05:24 GMT
نتائج الجولة الأولى
في 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.
وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17%.
وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة اليوم الأحد، الموافق 28 مايو.
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية 2023 في تركيا وخارجها - سبوتنيك عربي
وسائط متعددة
الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 2023 في تركيا وخارجها
مشاهدة
أمس, 16:31 GMT
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:05 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 07:51 GMTВид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة26 مايو, 11:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала