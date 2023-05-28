https://sputnikarabic.ae/20230528/محلل-سياسي-تركي-توقعات-نتائج-الجولة-الثانية-متباينة-ونسبة-المشاركة-تراجعت-1077510792.html

محلل سياسي تركي: توقعات نتائج الجولة الثانية متباينة ‏ونسبة المشاركة تراجعت

محلل سياسي تركي: توقعات نتائج الجولة الثانية متباينة ‏ونسبة المشاركة تراجعت

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الجولة الثانية للانتخابات ‏الرئاسية التركية، والتي يتنافس فيها الرئيس التركي، رجب ‏طيب أردوغان، وكمال كليجدارأوغلو.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T12:36+0000

2023-05-28T12:36+0000

2023-05-28T12:36+0000

الانتخابات الرئاسية التركية 2023

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1c/1077501261_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_b411a3bc60710f5077c6718d96180c28.jpg

ويتنافس في جولة الإعادة مرشح "تحالف الجمهور"، الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة"، كمال كليجدارأوغلو.توقعات متباينةمن ناحيته، قال المحلل السياسي، جيواد غوك، إن "التوقعات في الجولة الثانية متباينة، خاصة في ظل تضارب نتائج استطلاعات الرأي".وأضاف، في تصريحاته لـ"سبوتنيك"، أنوتابع أنه "في حال تراجع أعداد المشاركين من الحزب الحاكم، فإن ذلك يحسم الفوز لكمال كليجدار أوغلو، والعكس أيضا يحسم الجولة للمرشح رجب طيب أردوغان".ويرى غوك أن "أردوغان قد يكون الأقرب للفوز، حسب نتائج الجولة الأولى".ما مصير السياسة الخارجية بفوز أردوغانتشير الآراء إلى تغيرات محتملة في السياسة الخارجية التركية، بفوز أردوغان أو منافسه كليجدار، لكنها تتفاوت بدرجة كبيرة، بفوز الحزب الحاكم أو المعارضة.ويرى جيواد غوك، أنه "في حال فوز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بالانتخابات، فيجب أن تستمر تركيا في سياستها الخارجية، المتمثلة في اتخاذ خطوات عملية تجاه سوريا، وكذلك مع مصر، والتنسيق مع روسيا، وعلاقات قوية مع أذريبجان".ما الذي يتغير بفوز المعارضةوتابع غوك:نتائج الجولة الأولىفي 14 مايو/ أيار الجاري، شهدت تركيا انتخابات رئاسية، ولم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات، في الجولة الأولى للانتخابات.وتقدم أردوغان بنسبة 49.51%، وحصل منافسه كمال كيلجدار أوغلو على 44.88%، فيما حصل سنان أوغان، المرشح الثالث، على 5.17%.وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، إجراء جولة الإعادة اليوم الأحد، الموافق 28 مايو.

https://sputnikarabic.ae/20230528/أردوغان-لم-يحدث-مثل-هذا-الإقبال-على-الانتخابات-الرئاسية-التركية-بنسبة-90-في-تاريخ-العالم-1077504327.html

https://sputnikarabic.ae/20230528/انطلاق-الجولة-الثانية-للانتخابات-الرئاسية-التركية-1077498848.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الانتخابات الرئاسية التركية 2023, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن