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https://sputnikarabic.ae/20230528/مسؤول-إيراني-نخطط-للوصول-بصادراتنا-إلى-75-مليار-دولار-1077512605.html
مسؤول إيراني: نخطط للوصول بصادراتنا إلى 75 مليار دولار
مسؤول إيراني: نخطط للوصول بصادراتنا إلى 75 مليار دولار
أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، مهدي نيازي، أن الدولة تخطط للوصول إلى 75 مليار دولار في صادراتها في العام الإيراني 1404 (بدءا من... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:32+0000
2023-05-28T13:32+0000
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وجاء إعلان مهدي نيازي في اجتماع عقد في طهران، اليوم الأحد، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في دول أخرى، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.ومضى بقوله إن وزارة الصناعة أعطت الأولوية لتوسيع التعاون مع نحو 50 دولة وأعدت مسودة لذلك.كما أكد نيازي أن الحكومة تطلب بجدية من بعثاتها الدبلوماسية وخاصة في الدول الصديقة والمجاورة تطوير التجارة الخارجية للبلاد.وفي مارس الماضي، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي إن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد وصل إلى 53 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام المالي بزيادة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.وكانت السعودية من بين الدول التي حققت إيران معها اختراقة في الصادرات خلال العام الماضي 2022.وقالت إدارة الجمارك الإيرانية إنه خلال الفترة من العام الإيراني الذي بدأ من 21 مارس 2022 إلى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدّرت إيران إلى السعودية بما قيمته 14.71 مليون دولار، وهو رقم قياسي كبير منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016.وخلال الفترة نفسها من عام 2021، بلغ حجم التجارة بين البلدين 42 ألف دولار فقط.وتضمنت الصادرات الرئيسة سبائك الصلب والكروم وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها، وفقا لتقرير الوكالة. وأعلنت الرياض وطهران في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي لعبت دورا مهمًا في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
https://sputnikarabic.ae/20230108/تقرير-صادرات-إيران-للسعودية-شهدت-نموا-سريعا-في-2022-1072034184.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, اقتصاد

مسؤول إيراني: نخطط للوصول بصادراتنا إلى 75 مليار دولار

13:32 GMT 28.05.2023
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© Sputnik . Ronald Zak
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أعلن القائم بأعمال وزارة الصناعة والمناجم والتجارة الإيرانية، مهدي نيازي، أن الدولة تخطط للوصول إلى 75 مليار دولار في صادراتها في العام الإيراني 1404 (بدءا من 21 مارس/آذار 2025).
وجاء إعلان مهدي نيازي في اجتماع عقد في طهران، اليوم الأحد، بمشاركة رؤساء البعثات الدبلوماسية للجمهورية الإسلامية في دول أخرى، وفق وكالة "إرنا" الرسمية.
ومضى بقوله إن وزارة الصناعة أعطت الأولوية لتوسيع التعاون مع نحو 50 دولة وأعدت مسودة لذلك.
كما أكد نيازي أن الحكومة تطلب بجدية من بعثاتها الدبلوماسية وخاصة في الدول الصديقة والمجاورة تطوير التجارة الخارجية للبلاد.
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وفي مارس الماضي، قال وزير الاقتصاد والمالية الإيراني إحسان خاندوزي إن حجم الصادرات غير النفطية للبلاد وصل إلى 53 مليار دولار، في الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام المالي بزيادة 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق.
وكانت السعودية من بين الدول التي حققت إيران معها اختراقة في الصادرات خلال العام الماضي 2022.
وقالت إدارة الجمارك الإيرانية إنه خلال الفترة من العام الإيراني الذي بدأ من 21 مارس 2022 إلى بداية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، صدّرت إيران إلى السعودية بما قيمته 14.71 مليون دولار، وهو رقم قياسي كبير منذ قطع الرياض العلاقات الدبلوماسية مع طهران في عام 2016.
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وخلال الفترة نفسها من عام 2021، بلغ حجم التجارة بين البلدين 42 ألف دولار فقط.
وتضمنت الصادرات الرئيسة سبائك الصلب والكروم وهيدروكسيد الصوديوم وغيرها، وفقا لتقرير الوكالة.
وأعلنت الرياض وطهران في مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.
وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي لعبت دورا مهمًا في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.
يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر.
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