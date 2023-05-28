https://sputnikarabic.ae/20230528/مواطن-كوري-جنوبي-يبرر-فتحه-باب-طائرة-في-منتصف-رحلة-جوية-بـشعوره-بالاختناق-1077502731.html

مواطن كوري جنوبي يبرر فتحه باب طائرة في منتصف رحلة جوية بـ"شعوره بالاختناق"

مواطن كوري جنوبي يبرر فتحه باب طائرة في منتصف رحلة جوية بـ"شعوره بالاختناق"

أثار مسافر كوري جنوبي الذعر بين الركاب، أثناء سير رحلة جوية داخلية في سيئول، بعد أن فتح باب ‏الطائرة على ارتفاع 213 متر فوق سطح الأرض.‏ 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T08:29+0000

2023-05-28T08:29+0000

2023-05-28T08:29+0000

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وتداول مستخدمو مواقع التواصل مقطعا مصورا للرجل وهو يفتح باب الطائرة، التابعة لشركة الخطوط الجوية "آسيانا"، يوم الجمعة الماضي، قبل دقائق من هبوطها في مدينة دايجو الجنوبية الشرقية، الواقعة على بعد 237 كيلو متر جنوب شرقي كوريا الجنوبية.ولم يصب أي من المسافرين الـ194، الذين كانوا على متن الرحلة الجوية جراء تصرف الراكب، بما في ذلك مجموعة من الرياضيين المراهقين، بينما تم نقل 9 ركاب أصيبوا بالذعر إلى المستشفيات، بعد ظهور أعراض عليهم تتمثل بصعوبة في التنفس.ووافقت محكمة دايجو الجزئية، على طلب مذكرة توقيف للمسافر، بسبب انتهاك مزعوم لقانون أمن الطيران، مشيرة إلى خطورة قضيته وخطر الهروب، وفقا لوكالة "يونهاب" الكورية، اليوم الأحد.ويبلغ الرجل من العمر 33 عاما، وتم تحديده فقط من خلال لقبه، لي.ولدى وصوله إلى المحكمة للاستجواب، في وقت سابق من اليوم الأحد، قال المشتبه به، إنه "يعتذر جدا لتسببه بذعر للأطفال" الذين كانوا على متن الطائرة، عندما سأله الصحفيون عما إذا كان على علم بخطر فتح باب الطائرة.وأخبر الرجل مسؤولي الشرطة في وقت سابق، أنه "تعرض لضغط كبير، بعد أن فقد وظيفته مؤخرا، وأراد الخروج من الطائرة لأنه شعر بالاختناق".وبموجب قانون أمن الطيران، فإنه يمكن أن يواجه الراكب الذي يتلاعب بالأبواب أو مخارج الطوارئ أو أجهزة الطائرة التي تعيق أمن الرحلة الجوية، عقوبة سجن تصل إلى 10 سنوات.

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