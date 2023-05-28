https://sputnikarabic.ae/20230528/هل-تمنع-نساء-لبنان-من-ارتداء-مايوه-البحر-1077514128.html
هل تمنع نساء لبنان من ارتداء "مايوه" البحر
هل تمنع نساء لبنان من ارتداء "مايوه" البحر
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: انقسام في الشارع اللبناني بسبب لباس البحر في صيدا، تكريم الرئيس الجزائري بتسلم مفتاح المدينة... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T13:58+0000
2023-05-28T13:58+0000
2023-05-28T13:58+0000
راديو
صدى الحياة
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هل تُمنع نساء لبنان من لبس "مايوه" البحر
هل تُمنع نساء لبنان من لبس "مايوه" البحر
أثارت حادثة الاعتداء على سيدة لبنانية من قبل أحد رجال الدين في شاطئ صيدا جنوب لبنان، موجة من الجدل الشعبي وصلت إلى حد التظاهر في الساحات العامة. وتعود أسباب الاعتداء إلى ارتدائها "مايوه" البحر خلال تواجدها في المسبح الشعبي، وهذا ما لم تعهده شواطئ لبنان من قبل. فهل ستمنع النساء بعد هذه الحادثة من لباس البحر بحريّة أو ما السيناريو القادم؟حول هذا الموضوع، قالت الصحفية والناشطة النسائية اللبنانية ميريام سويدان لبرنامج "صدى الحياة":التفاصيل في الملف الصوتي...
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فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فرح القادري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053517446_0:0:620:620_100x100_80_0_0_6548da91086e07f7500ae4d609a9c209.jpg
صدى الحياة, аудио
هل تمنع نساء لبنان من ارتداء "مايوه" البحر
تابعنا عبر
تحدثنا في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة" عن عدة مواضيع أهمها: انقسام في الشارع اللبناني بسبب لباس البحر في صيدا، تكريم الرئيس الجزائري بتسلم مفتاح المدينة في البرتغال، وفاة الفنان اللبناني محمد جمال، عريس مخدوع ينتقم بطريقة غير عادية من عروسه، الشارقة تستضيف 200 رئيس جامعة عربية وروسية، العراق يحتفي بمئوية ولادة الشاعرة نازك الملائكة.
أثارت حادثة الاعتداء على سيدة لبنانية من قبل أحد رجال الدين في شاطئ صيدا جنوب لبنان، موجة من الجدل الشعبي وصلت إلى حد التظاهر في الساحات العامة. وتعود أسباب الاعتداء إلى ارتدائها "مايوه" البحر خلال تواجدها في المسبح الشعبي، وهذا ما لم تعهده شواطئ لبنان من قبل. فهل ستمنع النساء بعد هذه الحادثة من لباس البحر بحريّة أو ما السيناريو القادم؟
حول هذا الموضوع، قالت الصحفية والناشطة النسائية اللبنانية ميريام سويدان لبرنامج "صدى الحياة":
"إن هذه الحادثة لا تزال تأخذ جدلا واسعا في المجتمع اللبناني وتحديدا في صيدا، انتشر فيديو لسيّدتين تسبحان بلباس البحر، وأعتقد أن هذا الفيديو خير دليل على أن المساحات العامة هي حق لكل الأفراد ومن حق أي امرأة أن تمارس حقها بالسباحة على الشاطئ العام بمدينتها باللباس الذي تختاره، وليس من حق أي أحد أن يمنع أي مواطن من ارتياد هذه الأماكن العامة".
التفاصيل في الملف الصوتي...