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https://sputnikarabic.ae/20230528/وزير-الدفاع-الإيراني-يعلن-عدم-وجود-قيود-في-بلاده-على-تصدير-واستيراد-المعدات-العسكرية-1077506576.html
وزير الدفاع الإيراني يعلن عدم وجود قيود في بلاده على تصدير واستيراد المعدات العسكرية
وزير الدفاع الإيراني يعلن عدم وجود قيود في بلاده على تصدير واستيراد المعدات العسكرية
أكد وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، أن بلاده لا تفرض قيودا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:54+0000
2023-05-28T10:54+0000
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ووفق تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح أشتياني أن طهران "على اتصال بجميع الدول في هذا الإطار وستواصل هذه العلاقة بقوة".وقال: "نقوم بالتصنيع بأنفسنا ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات، ولكن إذا شعرنا بالحاجة في قوتنا الدفاعية، نحاول الحصول عليها من أي دولة لديها إمكانيات تكنولوجية أو معدات".يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.طالع أيضا: إيران... صاروخ كتب عليه "الموت لإسرائيل" في معرض أسلحة بأصفهان
https://sputnikarabic.ae/20230227/عبد-اللهيان-إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-مع-أوكرانيا-بشأن-تصدير-مزعوم-لطائرات-مسيرة-إلى-روسيا-1074101005.html
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وزير الدفاع الإيراني يعلن عدم وجود قيود في بلاده على تصدير واستيراد المعدات العسكرية

10:54 GMT 28.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemiوزير الدفاع الإيراني رضا آشتياني
وزير الدفاع الإيراني رضا آشتياني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
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أكد وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، أن بلاده لا تفرض قيودا على تصدير واستيراد المعدات العسكرية.
ووفق تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، أوضح أشتياني أن طهران "على اتصال بجميع الدول في هذا الإطار وستواصل هذه العلاقة بقوة".
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وقال: "نقوم بالتصنيع بأنفسنا ونعمل في قطاع الطيران في مجال المقاتلات وطائرات النقل وطائرات التدريب وغيرها من المجالات، ولكن إذا شعرنا بالحاجة في قوتنا الدفاعية، نحاول الحصول عليها من أي دولة لديها إمكانيات تكنولوجية أو معدات".

وحينما سُئل عما أثير حول مقاتلة "سوخوي"، قال أشتياني عن ذلك: "ليست إلا تكهنات"، مشيرا إلى أن إيران تتابع العمل بناءً على العقود التي أبرمتها مع الدول في مختلف المجالات.

يشار إلى أن إيران تعلن مرارا عن قدراتها في مجال الصناعات العسكرية، والتي دخلت بها مجال صناعة الطائرات المسيرة، وغيرها من أنواع مختلفة للأسلحة.
طالع أيضا: إيران... صاروخ كتب عليه "الموت لإسرائيل" في معرض أسلحة بأصفهان
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