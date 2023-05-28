https://sputnikarabic.ae/20230528/وفد-فلسطيني-يلتقي-مسؤولا-في-الحزب-الصيني-الحاكم-ويبحث-معه-تطورات-القضية-الفلسطينية-1077511035.html
وفد فلسطيني يلتقي مسؤولا في الحزب الصيني الحاكم ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية
وفد فلسطيني يلتقي مسؤولا في الحزب الصيني الحاكم ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية
التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، اليوم الأحد، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T12:32+0000
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ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد التقى وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، نائب مدير عام دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني في لجنة "جوانتزو ليو شو شي"، حيث أطلعه على مجمل التطورات الفلسطينية.الوفد الذي ترأسه علي مشعل، مساعد المفوض العام لشؤون الصين، وضم أمناء سر وأعضاء لجان الأقاليم للحركة من مختلف المحافظات، أطلع المسؤول الصيني، على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، حسب البيان.من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا "ضرورة إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".طالع أيضا: الصين قلقة من تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل
https://sputnikarabic.ae/20220716/الصين-تحث-أمريكا-والغرب-على-وقف-التدخل-في-الشرق-الأوسط-وعدم-نسيان-قضية-فلسطين---1065142610.html
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الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم
الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم
وفد فلسطيني يلتقي مسؤولا في الحزب الصيني الحاكم ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية
12:32 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، اليوم الأحد، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية.
ووفقا لبيان نشرته
وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد التقى وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، نائب مدير عام دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني في لجنة "جوانتزو ليو شو شي"، حيث أطلعه على مجمل التطورات الفلسطينية.
الوفد الذي ترأسه علي مشعل، مساعد المفوض العام لشؤون الصين
، وضم أمناء سر وأعضاء لجان الأقاليم للحركة من مختلف المحافظات، أطلع المسؤول الصيني، على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، حسب البيان.
وأوضح أن الوفد تحدث عن معاناة الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، "مشيدا بموقف الحزب الشيوعي الصيني من القضية الفلسطينية، ودعم الجانب الصيني في المحافل الدولية كافة، والوقوف إلى جانب القيادة الفلسطينية مع تعزيز العلاقات بين حركة فتح والحزب الشيوعي الصيني".
من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا "ضرورة إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".