https://sputnikarabic.ae/20230528/وفد-فلسطيني-يلتقي-مسؤولا-في-الحزب-الصيني-الحاكم-ويبحث-معه-تطورات-القضية-الفلسطينية-1077511035.html

وفد فلسطيني يلتقي مسؤولا في الحزب الصيني الحاكم ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

وفد فلسطيني يلتقي مسؤولا في الحزب الصيني الحاكم ويبحث معه تطورات القضية الفلسطينية

التقى وفد فلسطيني من حركة "فتح"، اليوم الأحد، مسؤولا في الحزب الحاكم الصيني، وبحث معه تطورات القضية الفلسطينية، وما يعانيه الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. 28.05.2023, سبوتنيك عربي

2023-05-28T12:32+0000

2023-05-28T12:32+0000

2023-05-28T12:33+0000

الأخبار

العالم

أخبار العالم الآن

الصين

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101347/45/1013474540_0:275:5617:3434_1920x0_80_0_0_3e80512af644f3f47588dd9029d40084.jpg

ووفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد التقى وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، نائب مدير عام دائرة التنظيم للحزب الشيوعي الصيني في لجنة "جوانتزو ليو شو شي"، حيث أطلعه على مجمل التطورات الفلسطينية.الوفد الذي ترأسه علي مشعل، مساعد المفوض العام لشؤون الصين، وضم أمناء سر وأعضاء لجان الأقاليم للحركة من مختلف المحافظات، أطلع المسؤول الصيني، على مجمل الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومقدراته، حسب البيان.من جهته، أكد المسؤول الصيني على ما وصفها بـ "الصداقة العريقة والتاريخية" التي تربط بين الصين وفلسطين، ومواقف الصين الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدا "ضرورة إحقاق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".طالع أيضا: الصين قلقة من تصعيد الصراع بين فلسطين وإسرائيل

https://sputnikarabic.ae/20220716/الصين-تحث-أمريكا-والغرب-على-وقف-التدخل-في-الشرق-الأوسط-وعدم-نسيان-قضية-فلسطين---1065142610.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن, الصين, أخبار فلسطين اليوم