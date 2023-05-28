https://sputnikarabic.ae/20230528/وكالة-أمريكية-طائرات-إف-16-الأمريكية-أمام-خطر-مواجهة-الأسلحة-الروسية-الحديثة--1077505027.html
وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة
وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة
ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات "إف 16"، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:15+0000
2023-05-28T10:15+0000
2023-05-28T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن مقاتلات "إف 16" إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة"، مضيفة أن "الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية".وبحسب الوكالة، فإن كييف "سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة"، مضيفة بالقول أنه "سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة
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ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات "إف 16"، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا لها.
وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن مقاتلات "إف 16" إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة"، مضيفة أن "الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية".
وبحسب الوكالة، فإن كييف "سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة"، مضيفة بالقول أنه "سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.