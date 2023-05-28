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Наводчик расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230528/وكالة-أمريكية-طائرات-إف-16-الأمريكية-أمام-خطر-مواجهة-الأسلحة-الروسية-الحديثة--1077505027.html
وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة
وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة
ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات "إف 16"، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T10:15+0000
2023-05-28T10:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن مقاتلات "إف 16" إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة"، مضيفة أن "الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية".وبحسب الوكالة، فإن كييف "سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة"، مضيفة بالقول أنه "سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.
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العالم

وكالة أمريكية: طائرات "إف 16" الأمريكية أمام خطر مواجهة الأسلحة الروسية الحديثة

10:15 GMT 28.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAALالجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16
الجيش الهولندي - القوات الجوية الهولندية - مقاتلات إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
© AFP 2023 / REMKO DE WAAL
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ذكرت وكالة غربية، اليوم الأحد، أن مقاتلات "إف 16"، الأمريكية التي تعتزم إرسالها إلى كييف من الدول الغربية، ستكون معرضة لأحدث المعدات العسكرية الروسية وهدفًا لها.
وأشارت وكالة "بلومبرغ"، إلى أن مقاتلات "إف 16" إذا تم تسليمها إلى كييف سيتم استخدامها لأغراض دفاعية أو ستشارك في عمليات خطيرة"، مضيفة أن "الطائرات الأمريكية تبقى إمكانياتها أقل من ناحية عمل الرادارات والصواريخ، وذات مدى أقصر مقارنة بأحدث المقاتلات وأنظمة الدفاع الجوي الروسية".
© Sputnikتسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
تسلسل زمني لحوادث إف - 16 التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
تسلسل زمني لحوادث "إف - 16" التابعة للجيش الأمريكي منذ 2011
© Sputnik
وبحسب الوكالة، فإن كييف "سيتعين عليها كبح توقعاتها المعلنة"، مضيفة بالقول أنه "سيكون الأمر كما لو أنهم انتقلوا من طراز سيارات قديمة جدًا إلى طرازات أحدث بقليل لكنها تبقى قديمة".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، في قمة مجموعة السبع في اليابان، عن نية الحلفاء البدء في تدريب الطيارين الأوكرانيين على قيادة طائرات "إف -16" الأمريكية ومقاتلات أخرى من الجيل الرابع من الإنتاج الغربي.
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