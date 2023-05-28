https://sputnikarabic.ae/20230528/5-قتلى-وعشرات-المفقودين-بغرق-قارب-بغانا-1077498498.html
5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا
5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا
لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم واعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل عشرات الأشخاص في منطقة سافانا في غانا، وفقا لما أكده مسؤول هنا في وقت متأخر من... 28.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-28T04:30+0000
2023-05-28T04:30+0000
2023-05-28T05:05+0000
العالم
أخبار غانا
غرق قارب
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وقال بافوك آدامز، منسق منطقة سافانا في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الحادث وقع عندما اصطدم القارب المتجه إلى كبانداي بجذع شجرة على طول مساره، ما أحدث شرخا به.وقال إن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن القارب لم يتحدد بعد، غير أن عمليات الإبلاغ عن المفقودين لم تتوقف من قبل أصدقاء وأقارب الضحايا.وأضاف آدامز أن فريق البحث والإنقاذ أنقذ بعض الركاب، وما زالت عمليات البحث جارية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار غانا, غرق قارب
العالم, أخبار غانا, غرق قارب
5 قتلى وعشرات المفقودين بغرق قارب في غانا
04:30 GMT 28.05.2023 (تم التحديث: 05:05 GMT 28.05.2023) تابعنا عبر
لقي 5 أشخاص على الأقل حتفهم واعتبر العشرات في عداد المفقودين بعد غرق قارب يقل عشرات الأشخاص في منطقة سافانا في غانا، وفقا لما أكده مسؤول هنا في وقت متأخر من يوم أمس السبت.
وقال بافوك آدامز، منسق منطقة سافانا في المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الحادث وقع عندما اصطدم القارب
المتجه إلى كبانداي بجذع شجرة على طول مساره، ما أحدث شرخا به.
وقال آدامز إن القارب غرق بعد "محاولات فاشلة من قبل الركاب ومشغليه لإنقاذه"، مضيفا أنه تم انتشال 5 جثث، وفقا لوكالة أنباء "شينخوا".
وقال إن العدد الدقيق للركاب الذين كانوا على متن القارب لم يتحدد بعد، غير أن عمليات الإبلاغ عن المفقودين لم تتوقف من قبل أصدقاء وأقارب الضحايا.
وأضاف آدامز أن فريق البحث والإنقاذ أنقذ بعض الركاب، وما زالت عمليات البحث جارية.