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إسرائيل.. نجاح اختبار منظومة "القبة الحديدية البحرية" لحماية منصات الغاز.. فيديو
إسرائيل.. نجاح اختبار منظومة "القبة الحديدية البحرية" لحماية منصات الغاز.. فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء بنجاح من سلسلة الاختبارات الخاصة بأنظمة الحماية لمنصات الغاز، بما في ذلك نظام "القبة الواقية". 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T10:05+0000
2023-05-29T10:05+0000
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ويدور الحديث عن منظومة "القبة الحديدية" لكن يتم إطلاقها من سفن "ساعر 6"، وهي سفن حربية ألمانية الصنع، أدخلت عليها تل أبيب بعض التغييرات الهندسية اللازمة لاستيعاب أجهزة الإستشعار والصواريخ الإسرائيلية.وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الاختبارات على منظومة "القبة الواقية"، هي خطوة جديدة لوضعها قيد الاستخدام العملي.وأشارت إلى أن الاختبارات حاكت إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ كروز وطائرات دون طيار انتحارية على منصات الغاز في المياه الاقتصادية لإسرائيل.أُجريت التجارب بالتعاون مع شركة أنظمة "رافائيل" الدفاعية المتقدمة، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، جرى اختبار تقنيات جديدة بمنظومة الدفاع الجوي في البحر والبر.من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن منظومة "القبة الواقية" (القبة الحديدية البحرية) تشكل "قفزة كبيرة إلى الأمام في القدرات الدفاعية البحرية"، وإنها تسمح للنظام الدفاعي "بضمان تفوقه وحرية العمل العملياتي في مواجهة التهديدات المتزايدة في الساحة البحرية".
https://sputnikarabic.ae/20220605/منصات-الغاز-مشكلة-جديدة-تؤرق-إسرائيل-1063117139.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إسرائيل.. نجاح اختبار منظومة "القبة الحديدية البحرية" لحماية منصات الغاز.. فيديو

10:05 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / Jack Guez مراسم تسليم السفينة الجديدة "ساعر-6" من طراز كورفيت إلى الأسطول البحري الإسرائيلي في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020
 مراسم تسليم السفينة الجديدة ساعر-6 من طراز كورفيت إلى الأسطول البحري الإسرائيلي في حيفا، شمال إسرائيل، 2 ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / Jack Guez
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الانتهاء بنجاح من سلسلة الاختبارات الخاصة بأنظمة الحماية لمنصات الغاز، بما في ذلك نظام "القبة الواقية".
ويدور الحديث عن منظومة "القبة الحديدية" لكن يتم إطلاقها من سفن "ساعر 6"، وهي سفن حربية ألمانية الصنع، أدخلت عليها تل أبيب بعض التغييرات الهندسية اللازمة لاستيعاب أجهزة الإستشعار والصواريخ الإسرائيلية.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن الاختبارات على منظومة "القبة الواقية"، هي خطوة جديدة لوضعها قيد الاستخدام العملي.
وأشارت إلى أن الاختبارات حاكت إطلاق قذائف صاروخية وصواريخ كروز وطائرات دون طيار انتحارية على منصات الغاز في المياه الاقتصادية لإسرائيل.
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2022
"منصات الغاز" مشكلة جديدة تؤرق إسرائيل
5 يونيو 2022, 11:07 GMT
أُجريت التجارب بالتعاون مع شركة أنظمة "رافائيل" الدفاعية المتقدمة، وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، جرى اختبار تقنيات جديدة بمنظومة الدفاع الجوي في البحر والبر.
من جانبه، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن منظومة "القبة الواقية" (القبة الحديدية البحرية) تشكل "قفزة كبيرة إلى الأمام في القدرات الدفاعية البحرية"، وإنها تسمح للنظام الدفاعي "بضمان تفوقه وحرية العمل العملياتي في مواجهة التهديدات المتزايدة في الساحة البحرية".
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