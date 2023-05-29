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https://sputnikarabic.ae/20230529/إصابة-8-فلسطينيين-في-تبادل-لإطلاق-النار-بين-مسلحين-وقوات-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-1077530244.html
إصابة 8 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين
إصابة 8 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين
أصيب 8 فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والجيش الإسرائيلي لدى اقتحام قوات الأخير عدة أحياء بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T05:31+0000
2023-05-29T05:31+0000
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ووُصفت جراح أحد المصابيين الفلسطينيين بالخطيرة كما اعتقل شخصان آخران، بعدما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المدينة من عدة محاور، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).واعتلى قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح عدد من مباني المدينة، بمنا في ذلك في محيط مستشفى جنين الحكومي.واندلعت "مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة"، وفق المصدر ذاته.وقالت "وفا" إن "قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية".كما داهمت القوات الإسرائيلية بعدما دفعت بمزيد من التعزيزات إلى جنين، عدة منازل وفتشتها واعتقلت الشابين نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات دهم بحثا عمن يقول إنهم مطلوبون تتخللها عمليات اعتقال واغتيالات من جهة، والفلسطينيين الذين يردون بهجمات فردية ضد القوات الإسرائيلية بالضفة.
https://sputnikarabic.ae/20230527/إصابة-15-فلسطيني-جراء-استنشاق-الغاز-خلال-مواجهات-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-نابلس-1077491785.html
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أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم
أخبار الضفة الغربية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم

إصابة 8 فلسطينيين في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين وقوات الجيش الإسرائيلي في جنين

05:31 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradatالجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة لكسر الحصار على مدينة نابلس شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Ajud. Jiradat
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أصيب 8 فلسطينيين، فجر اليوم الاثنين، في تبادل لإطلاق النار بين مسلحين والجيش الإسرائيلي لدى اقتحام قوات الأخير عدة أحياء بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية.
ووُصفت جراح أحد المصابيين الفلسطينيين بالخطيرة كما اعتقل شخصان آخران، بعدما اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المدينة من عدة محاور، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).
واعتلى قناصة الجيش الإسرائيلي أسطح عدد من مباني المدينة، بمنا في ذلك في محيط مستشفى جنين الحكومي.
واندلعت "مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من المدينة، أطلقت خلالها الرصاص الحي باتجاههم، ما أدى الى إصابة ثمانية منهم، أحدهم بجروح حرجة"، وفق المصدر ذاته.
وقالت "وفا" إن "قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف من نقل المصابين، وقامت إحدى آلياتها بصدم مركبة إسعاف الحياة وأخرى تابعة لمستشفى الرازي، وألحقت بهما أضرارا مادية".
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كما داهمت القوات الإسرائيلية بعدما دفعت بمزيد من التعزيزات إلى جنين، عدة منازل وفتشتها واعتقلت الشابين نورس غوادرة، وحسن تميم حردان.
وتشهد الضفة الغربية تصاعد التوترات بين الجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات دهم بحثا عمن يقول إنهم مطلوبون تتخللها عمليات اعتقال واغتيالات من جهة، والفلسطينيين الذين يردون بهجمات فردية ضد القوات الإسرائيلية بالضفة.
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