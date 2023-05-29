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https://sputnikarabic.ae/20230529/إعلام-دعم-أوكرانيا-سيتحول-إلى-كارثة-ضد-الغرب--1077549818.html
إعلام: دعم أوكرانيا سيتحول إلى كارثة ضد الغرب
إعلام: دعم أوكرانيا سيتحول إلى كارثة ضد الغرب
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن باحث أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن بعد انتهاء الصراع الأوكراني، ستذهب الأسلحة الموردة لكييف إلى السوق السوداء، وستُستخدم في... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T13:39+0000
2023-05-29T13:39+0000
روسيا
العالم
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وجاء في المنشور: "بعد انتهاء القتال في أوكرانيا سيستغل المجرمون الفوضى والتوافر الكبير للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والثقيلة".وأشارت صحيفة "إن آر سي"، إلى أن أوروبا يجب أن تبدأ في دق ناقوس الخطر. وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، بل إنها تسعى إلى إنهائه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لأوكرانيا وتطيل الصراع فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230529/لافروف-القوات-الروسية-لديها-القدرة-للرد-على-خطط-الغرب-1077544637.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام: دعم أوكرانيا سيتحول إلى كارثة ضد الغرب

13:39 GMT 29.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن باحث أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته أن بعد انتهاء الصراع الأوكراني، ستذهب الأسلحة الموردة لكييف إلى السوق السوداء، وستُستخدم في المستقبل ضد الغرب.
وجاء في المنشور: "بعد انتهاء القتال في أوكرانيا سيستغل المجرمون الفوضى والتوافر الكبير للأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الصغيرة والثقيلة".

وتابع المنشور: "الأسلحة الغربية قريباً ستمتلكها عصابات المخدرات في هولندا أو فرنسا".

وأشارت صحيفة "إن آر سي"، إلى أن أوروبا يجب أن تبدأ في دق ناقوس الخطر.
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان في موسكو، روسيا 17 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
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لافروف: القوات الروسية لديها القدرة للرد على خطط الغرب
10:51 GMT
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أكد أن روسيا لا تسعى إلى تحريك دولاب الموازنة في الصراع الأوكراني، بل إنها تسعى إلى إنهائه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن الحاجة إلى مواصلة الأعمال العدائية، وزيادة إمدادات الأسلحة وتدريب مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية على أراضيها.
صرحت موسكو مرارًا وتكرارًا أن المساعدة العسكرية الغربية لا تبشر بالخير لأوكرانيا وتطيل الصراع فقط.
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