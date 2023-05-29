https://sputnikarabic.ae/20230529/إيران-تعتقل-14-إرهابيا-على-صلة-بإسرائيل-كانوا-يخططون-لتنفيذ-اغتيالات-1077549217.html
إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم تفكيك فريق إرهابي تابع لإسرائيل، في محافظة أذربيجان الغربية في إيران. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:55+0000
2023-05-29T12:55+0000
2023-05-29T12:55+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_0:0:2477:1393_1920x0_80_0_0_8821e13a746962bc84d654774bc9e73f.jpg
وأفاد مسؤول قضائي أن المخابرات الإيرانية قامت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، باعتقال 14 إرهابيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضاف المصدر أن الإرهابيين، كانوا يخططون لاغتيال العديد من الأشخاص.وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن تفكيكها شبكة مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة رصدت أشخاصا، يتقلدون المناصب، أو توصلوا إلى معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة في الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/القضاء-الإيراني-يقضي-بإعدام-4-أشخاص-بتهمة-التعاون-مع-المخابرات-الإسرائيلية-1070698566.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/04/1063088211_274:0:2477:1652_1920x0_80_0_0_c879db9de719b7f55b0936f261d27884.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم تفكيك فريق إرهابي تابع لإسرائيل، في محافظة أذربيجان الغربية في إيران.
وأفاد مسؤول قضائي أن المخابرات الإيرانية قامت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، باعتقال 14 إرهابيا، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "مهر".
وأضاف المصدر أن الإرهابيين، كانوا يخططون لاغتيال العديد من الأشخاص.
30 نوفمبر 2022, 13:15 GMT
وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية
، الأسبوع الماضي، عن تفكيكها شبكة مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة رصدت أشخاصا، يتقلدون المناصب، أو توصلوا إلى معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة في الدولة.