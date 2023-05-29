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https://sputnikarabic.ae/20230529/إيران-تعتقل-14-إرهابيا-على-صلة-بإسرائيل-كانوا-يخططون-لتنفيذ-اغتيالات-1077549217.html
إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات
أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم تفكيك فريق إرهابي تابع لإسرائيل، في محافظة أذربيجان الغربية في إيران. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:55+0000
2023-05-29T12:55+0000
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وأفاد مسؤول قضائي أن المخابرات الإيرانية قامت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، باعتقال 14 إرهابيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".وأضاف المصدر أن الإرهابيين، كانوا يخططون لاغتيال العديد من الأشخاص.وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن تفكيكها شبكة مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة رصدت أشخاصا، يتقلدون المناصب، أو توصلوا إلى معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة في الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20221130/القضاء-الإيراني-يقضي-بإعدام-4-أشخاص-بتهمة-التعاون-مع-المخابرات-الإسرائيلية-1070698566.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

إيران تعتقل 14 إرهابيا على صلة بإسرائيل كانوا يخططون لتنفيذ اغتيالات

12:55 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / -عناصر من الشرطة الإيرانية
عناصر من الشرطة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
عناصر من الشرطة الإيرانية
© AFP 2023 / -
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أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاثنين، أنه تم تفكيك فريق إرهابي تابع لإسرائيل، في محافظة أذربيجان الغربية في إيران.
وأفاد مسؤول قضائي أن المخابرات الإيرانية قامت، بالتنسيق مع الجهاز القضائي، باعتقال 14 إرهابيا، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "مهر".
وأضاف المصدر أن الإرهابيين، كانوا يخططون لاغتيال العديد من الأشخاص.
مشنقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.11.2022
القضاء الإيراني يقضي بإعدام 4 أشخاص بتهمة التعاون مع المخابرات الإسرائيلية
30 نوفمبر 2022, 13:15 GMT
وأعلنت وزارة المخابرات الإيرانية، الأسبوع الماضي، عن تفكيكها شبكة مرتبطة بجهاز استخبارات أجنبي.
وأشارت الوزارة إلى أن الشبكة رصدت أشخاصا، يتقلدون المناصب، أو توصلوا إلى معلومات مهمة في المؤسسات الحساسة في الدولة.
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