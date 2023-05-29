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https://sputnikarabic.ae/20230529/الجيش-السوداني-وقوات-الدعم-السريع-يتفقان-على-تمديد-وقف-إطلاق-النار-لمدة-5-أيام-1077563206.html
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام
الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام
اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الإثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T20:49+0000
2023-05-29T20:49+0000
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وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".وأشار البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو/ أيار 2023 لمدة خمسة أيام".وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 مايو/ آيار الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230529/مبعوث-البرهان-يعلن-الموافقة-على-تمديد-الهدنة-ويؤكد-قدرة-الجيش-السوداني-على-حسم-المعركة-1077553457.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الولايات المتحدة الأمريكية

الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يتفقان على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام

20:49 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان
 قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / ASHRAF SHAZLY
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اتفق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مساء اليوم الإثنين، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.
وقال المكتب الأمريكي للشؤون الأفريقية، في بيان له، إن "التمديد سيتيح الوقت لمزيد من المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية ومناقشة احتمال التمديد لفترة أطول".
وأشار البيان أن "الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية رحبتا باتفاق الجيش السوداني وقوات الدعم السريع على تمديد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 20 مايو/ أيار 2023 لمدة خمسة أيام".
وتتواصل منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق، بين قوات الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تركزت معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين، في حين لا يوجد إحصاء رسمي عن ضحايا العسكريين من طرفي النزاع العسكري.
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
مبعوث البرهان يعلن الموافقة على تمديد الهدنة ويؤكد قدرة الجيش السوداني على حسم المعركة
15:25 GMT
وتوصل الجانبان، بوساطة أمريكية سعودية، إلى اتفاق هدنة تسري لمدة أسبوع اعتبارا من مساء الإثنين 22 مايو/ آيار الجاري، إلا أن أجواء التوتر والاشتباكات المتقطعة لا تزال مستمرة رغم الهدنة.
وأعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، مقتل 900 شخص بينهم أطفال، وإصابة 3500 آخرين في السودان جراء الاشتباكات المسلحة، متهمًا طرفي الصراع بانتهاك القانون الإنساني الدولي.
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الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
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