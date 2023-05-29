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الداخلية الروسية تعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام شخصا مطلوبا للعدالة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
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https://sputnikarabic.ae/20230529/الداخلية-الروسية-تعلن-السناتور-الأمريكي-ليندسي-غراهام-شخصا-مطلوبا-إلى-العدالة---عاجل-1077531184.html
الداخلية الروسية تعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام شخصا مطلوبا للعدالة
الداخلية الروسية تعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام شخصا مطلوبا للعدالة
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، صباح اليوم الاثنين، وضع السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، على قائمة المطلوبين إلى العدالة. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T06:20+0000
2023-05-29T06:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدرت الداخلية الروسية بيانا قالت فيه إن السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، بات مطلوبا للسلطات الروسية، وذلك بموجب القانون الجنائي الروسي، حيث تمت إضافته إلى قائمة المطلوبين للدولة الروسية.وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت لجنة التحقيق الروسية برئاسة، ألكسندر باستريكين، فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي المعادية للروس.وأدلى غراهام بتصريحات معادية للروس خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي قال خلالها إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230528/باستريكين-يأمر-بفتح-قضية-جنائية-بسبب-تصريحات-السيناتور-الأمريكي-بشأن-قتل-الروس-1077521070.html
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روسيا

الداخلية الروسية تعلن السناتور الأمريكي ليندسي غراهام شخصا مطلوبا للعدالة

06:20 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 06:36 GMT 29.05.2023)
© RIA Novosti . Aleksei Filipov  / الانتقال إلى بنك الصورالشرطة الروسية
الشرطة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© RIA Novosti . Aleksei Filipov
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، صباح اليوم الاثنين، وضع السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، على قائمة المطلوبين إلى العدالة.
وأصدرت الداخلية الروسية بيانا قالت فيه إن السناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، بات مطلوبا للسلطات الروسية، وذلك بموجب القانون الجنائي الروسي، حيث تمت إضافته إلى قائمة المطلوبين للدولة الروسية.
وتأتي هذه الخطوة بعدما أعلنت لجنة التحقيق الروسية برئاسة، ألكسندر باستريكين، فتح قضية جنائية بشأن حقيقة تصريحات السناتور الأمريكي المعادية للروس.
رئيس لجنة التحقيق الروسية الكسندر باستريكين - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2023
باستريكين يأمر بفتح قضية جنائية بسبب تصريحات السيناتور الأمريكي بشأن "قتل الروس"
أمس, 16:47 GMT
وأدلى غراهام بتصريحات معادية للروس خلال اجتماعه مع فلاديمير زيلينسكي قال خلالها إن الولايات المتحدة "لم تنفق أموالًا بهذا النجاح مطلقًا" لأن الروس "يموتون" نتيجة لهذا الإنفاق.
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