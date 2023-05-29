https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-صواريخ-ستورم-شادو-1077547594.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ "ستورم شادو"
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ "ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و 13 صاروخا من طراز "هيمارس". 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:23+0000
2023-05-29T12:23+0000
2023-05-29T12:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو، و13 صاروخًا من طراز "هيمارس"، خلال يوم واحد".وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق نوفوملينسك وكيسلوفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم قمع أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وتم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزرمن طراز "دي-20" ومدفع من طراز"دي-30".وتم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-الروسية-تعلن-تحييد-150-جنديا-أوكرانيا-وتدمير-مستودعي-ذخيرة-ومحطة-رادار-في-دونيتسك-1077546700.html
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روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 صواريخ "ستورم شادو"
12:23 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 12:27 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو" و 13 صاروخا من طراز "هيمارس".
وجاء في بيان وزراة الدفاع الروسية: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 3 صواريخ من طراز "ستورم شادو، و13 صاروخًا من طراز "هيمارس"، خلال يوم واحد".
وتابع البيان أنه تم تدمير 14 مركبة جوية دون طيار في مناطق فيرخنيكامينكا ونوفودروزيسك وبشينيشنوي في جمهورية لوغانسك الشعبية، وياسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفاسيليفكا وليوبيموفكا وكونستانتينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك، استهدفت الضربات الجوية ونيران المدفعية لقوات مجموعة "زاباد" (الغرب) التابعة للقوات الروسية، وحدات العدو في مناطق نوفوملينسك وكيسلوفكا وغلوشكوفكا في مقاطعة خاركوف وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم قمع أعمال مجموعتين أوكرانيتين للتخريب والاستطلاع في مناطق سينكوفكا في مقاطعة خاركوف، وروزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتم تحييد ما يصل إلى 65 جنديا أوكرانيا، وثلاث مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزرمن طراز "دي-20" ومدفع من طراز"دي-30".
وتابع البيان: "في منطفة أرلوفكا، تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية أمريكية الصنع من طراز "تي بي كيو-50".
وتم تدمير مستودعين للذخيرة من اللواء 79 المحمول جوا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطفة ماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.