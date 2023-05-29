https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئاسة-التركية-الدول-الغربية-تمارس-ضغوطا-على-أنقرة-لفرض-عقوبات-على-موسكو-1077549330.html
الرئاسة التركية: الدول الغربية تمارس ضغوطا على أنقرة لفرض عقوبات على موسكو
الرئاسة التركية: الدول الغربية تمارس ضغوطا على أنقرة لفرض عقوبات على موسكو
أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تمارس ضغوطًا على تركيا منذ نحو عام ونصف، وتطالب بفرض عقوبات على روسيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T13:00+0000
2023-05-29T13:00+0000
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روسيا
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال قالين في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "ألم تمارس الدول الأخرى ضغوطًا علينا؟ بالطبع، مارسوا ضغوطًا ... لمدة عام ونصف، كانت الدول الغربية تمارس ضغوطًا لا تصدق علينا، يأتون ويطالبون بفرض عقوبات، ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا، وما إلى ذلك. لكننا لم نستمع إلى أي شخص، فقد عقدنا حفل تسليم الوقود الأول إلى محطة "أكويو".أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ولا تزال تتزايد، مشيرةً إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20230528/بوتين-يهنئ-أردوغان-بفوزه-بالانتخابات-الرئاسية-التركية--1077524629.html
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روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
روسيا, العالم, أخبار تركيا اليوم
الرئاسة التركية: الدول الغربية تمارس ضغوطا على أنقرة لفرض عقوبات على موسكو
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أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، اليوم الاثنين، أن الدول الغربية تمارس ضغوطًا على تركيا منذ نحو عام ونصف، وتطالب بفرض عقوبات على روسيا.
وقال قالين في مقابلة مع قناة "إيه خبر" التركية: "ألم تمارس الدول الأخرى ضغوطًا علينا؟ بالطبع، مارسوا ضغوطًا ... لمدة عام ونصف، كانت الدول الغربية تمارس ضغوطًا لا تصدق علينا، يأتون ويطالبون بفرض عقوبات، ويسألون لماذا نتعاون مع روسيا، وما إلى ذلك. لكننا لم نستمع إلى أي شخص، فقد عقدنا حفل تسليم الوقود الأول إلى محطة "أكويو".
وفي أبريل/نيسان، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة لن تنضم إلى العقوبات أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ضد روسيا.
أعلنت روسيا أكثر من مرة أنها ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب بممارستها على روسيا منذ عدة سنوات ولا تزال تتزايد، مشيرةً إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا. وفي الدول الغربية نفسها، تم سماع آراء أكثر من مرة مفادها بأن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق، بأن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، والعقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس.