https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الجزائري-يأمر-بصرف-73-مليون-دولار-تعويضا-لمتضرري-فيضانات-ضربت-شمالي-البلاد-1077530719.html
الرئيس الجزائري يأمر بصرف 73 مليون دولار تعويضا لمتضرري فيضانات ضربت شمالي البلاد
الرئيس الجزائري يأمر بصرف 73 مليون دولار تعويضا لمتضرري فيضانات ضربت شمالي البلاد
وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار (73.2 مليون دولار) فورا لتعويض متضرري التقلبات الجوية الأخيرة، بعد أيام من سيول جارفة ضربت... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T06:01+0000
2023-05-29T06:01+0000
2023-05-29T06:01+0000
الجزائر
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عبد المجيد تبون
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جاء ذلك خلال اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس الأحد، على ما أفادت به صحيفة "النهار" الجزائرية.وقالت الصحيفة إن تبون أمر بتخصيص المبلغ من صندوق الكوارث لتعويض متضرري التقلبات الجوية الأخيرة على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري.ووجه الرئيس الجزائري بإعادة ترميم الفوري لكل الطرقات والمنشآت التي تضررت جراء السيول الأخيرة.ووجه تبون أيضا "بتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين، بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي، في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع، على أقصى تقدير"، وفق الصحيفة.وشهدت ولايات شمال البلاد يوم الخميس الماضي، أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات عارمة ما أسفر عن مقتل طفلين، وخسائر مادية كبيرة بسبب تضرر أبنية ومساحات زراعية وعدد من موانئ الصيد الصغيرة.وعثرت السلطات على جثة فتاة (7 أعوام) جرفتها السيول على بعد 5 كيلومترات ببلدية بوحشانة بولاية قالمة شمال شرقي البلاد، وطفل (9 سنوات) توفي ببلدية خميستي بولاية تيبازة المجاورة للعاصمة الجزائرية، إثر إصابته بجروح بالغة جراء انهيار جدار أحد الملاعب.
الجزائر
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد المجيد تبون
الجزائر, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري يأمر بصرف 73 مليون دولار تعويضا لمتضرري فيضانات ضربت شمالي البلاد
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وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بتخصيص مبلغ 10 مليارات دينار (73.2 مليون دولار) فورا لتعويض متضرري التقلبات الجوية الأخيرة، بعد أيام من سيول جارفة ضربت ولايات شمالي البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماعا لمجلس الوزراء، أمس الأحد، على ما أفادت به صحيفة
"النهار" الجزائرية.
وقالت الصحيفة إن تبون أمر بتخصيص المبلغ من صندوق الكوارث لتعويض متضرري التقلبات الجوية الأخيرة على أن ينتهي التعويض نهاية الأسبوع الجاري.
ووجه الرئيس الجزائري
بإعادة ترميم الفوري لكل الطرقات والمنشآت التي تضررت جراء السيول الأخيرة.
ووجه تبون أيضا "بتخصيص حافلات نقل للمتمدرسين، بالمناطق التي يتعذر حاليا الترجل فيها نحو المدارس، على أن تعود الحياة لمجراها الطبيعي، في كل المناطق المتضررة خلال أسبوع، على أقصى تقدير"، وفق الصحيفة.
وشهدت ولايات شمال البلاد يوم الخميس الماضي، أمطارا غزيرة
تسببت في فيضانات عارمة ما أسفر عن مقتل طفلين، وخسائر مادية كبيرة بسبب تضرر أبنية ومساحات زراعية وعدد من موانئ الصيد الصغيرة.
وعثرت السلطات على جثة فتاة (7 أعوام) جرفتها السيول على بعد 5 كيلومترات ببلدية بوحشانة بولاية قالمة شمال شرقي البلاد، وطفل (9 سنوات) توفي ببلدية خميستي بولاية تيبازة المجاورة للعاصمة الجزائرية، إثر إصابته بجروح بالغة جراء انهيار جدار أحد الملاعب.