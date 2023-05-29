https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الصربي-يلتقي-سفيري-روسيا-والصين-غدا-على-خلفية-الوضع-في-كوسوفو-1077564495.html
الرئيس الصربي يلتقي سفيري روسيا والصين غدا على خلفية الوضع في كوسوفو
الرئيس الصربي يلتقي سفيري روسيا والصين غدا على خلفية الوضع في كوسوفو
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه سيلتقي سفيري روسيا والصين في صربيا، صباح الغد الثلاثاء، وذلك على خلفية الأوضاع في كوسوفو. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T20:24+0000
2023-05-29T20:24+0000
2023-05-29T20:26+0000
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الأخبار, روسيا, صربيا, العالم
الأخبار, روسيا, صربيا, العالم
الرئيس الصربي يلتقي سفيري روسيا والصين غدا على خلفية الوضع في كوسوفو
20:24 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 20:26 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
يتبع
قال الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، إنه سيلتقي سفيري روسيا والصين في صربيا، صباح الغد الثلاثاء، وذلك على خلفية الأوضاع في كوسوفو.