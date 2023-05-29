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الرئيس الصربي يلقي خطابا للمواطنين بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو
https://sputnikarabic.ae/20230529/الرئيس-الصربي-يلقي-خطابا-للمواطنين-بسبب-تفاقم-الوضع-في-كوسوفو-1077557040.html
الرئيس الصربي يلقي خطابا للمواطنين بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو
الرئيس الصربي يلقي خطابا للمواطنين بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو
أعلنت إدارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن الرئيس الصربي سيلقي خطابا موجها إلى مواطني البلاد بسبب تفاقم الأوضاع في شمال كوسوفو وميتوهيا، مساء اليوم... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T17:08+0000
2023-05-29T17:26+0000
العالم
كوسوفو
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وقالت إدارة فوتشيتش: "فيما يتعلق بالوضع في كوسوفو وميتوهيا، سيخاطب الرئيس المواطنين اليوم 29أيار/ مايو، الساعة 20.00 (21.00 بتوقيت موسكو)".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.وفي مرحلة ما حاول قادة "القائمة الصربية" التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو، وتم وضع سيارة مزودة بخراطيم مياه أمام بلدية زفيكان.وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح اليوم الإثنين، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.وبدأت أعمال الشغب في المساء، وسحب مقاتلو القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ممثلي حزب "القائمة الصربية"، الذين كانوا يقفون مع المواطنين، وقامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وإلقاء نحو30 قنبلة صوتية.ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
https://sputnikarabic.ae/20230529/اشتباكات-بين-المتظاهرين-وقوات-الأمن-في-شمال-كوسوفو-1077554237.html
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العالم, كوسوفو
العالم, كوسوفو

الرئيس الصربي يلقي خطابا للمواطنين بسبب تفاقم الوضع في كوسوفو

17:08 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 17:26 GMT 29.05.2023)
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش
الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Press Service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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أعلنت إدارة الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أن الرئيس الصربي سيلقي خطابا موجها إلى مواطني البلاد بسبب تفاقم الأوضاع في شمال كوسوفو وميتوهيا، مساء اليوم الإثنين.
وقالت إدارة فوتشيتش: "فيما يتعلق بالوضع في كوسوفو وميتوهيا، سيخاطب الرئيس المواطنين اليوم 29أيار/ مايو، الساعة 20.00 (21.00 بتوقيت موسكو)".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت بوابة كوسوفو على الإنترنت أن قوات الأمن الدولية التابعة لـ"الناتو" استخدمت القوة ضد الصرب في بلدية زفيكان في شمال كوسوفو وميتوهيا.

وأخبر الصرب الموجودون في مكان الحادث وكالة "سبوتنيك"، أنه أمام بلدية زفيكان اليوم كان عدد أعضاء القوة الأمنية الدولية الأكبر عددًا من بولندا، وخلفهم كان هناك جنود أمريكيون.

وفي مرحلة ما حاول قادة "القائمة الصربية" التفاوض مع أعضاء قوة كوسوفو، وتم وضع سيارة مزودة بخراطيم مياه أمام بلدية زفيكان.
وتجمع آلاف من صرب كوسوفو، صباح اليوم الإثنين، أمام مباني الحكومة المحلية في شمال الإقليم وبدأوا يطالبون بسحب شرطة كوسوفو واستدعاء رؤساء البلديات من ألبان كوسوفو.
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في شمال كوسوفو... فيديو وصور
15:43 GMT
وبدأت أعمال الشغب في المساء، وسحب مقاتلو القوة الأمنية الدولية في كوسوفو ممثلي حزب "القائمة الصربية"، الذين كانوا يقفون مع المواطنين، وقامت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع وإلقاء نحو30 قنبلة صوتية.
ويأتي ذلك، على خلفية اندلاع اشتباكات بين شرطة كوسوفو وسكان محليين من الصرب في بلدية زفيكان، ذات الغالبية الصربية، على خلفية تنظيم الصرب المحليين تجمعا أمام مبنى البلدية لمنع رئيسها ذي الأصول الألبانية من دخول مكتبه.
ووقّع الرئيس الصربي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ألكسندر فوتشيتش، على أمر برفع الاستعداد القتالي لوحدات الجيش الصربي إلى أعلى مستوى وأمر بتحرك عاجل نحو الخط الإداري مع كوسوفو وميتوهيا.
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