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https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-بعد-فوز-أردوغان-ندعم-تركيا-في-اتباع-مسار-تنموي-يناسب-واقعها-الوطني-1077547852.html
الصين بعد فوز أردوغان: ندعم تركيا في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني
الصين بعد فوز أردوغان: ندعم تركيا في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني
قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تهنئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T12:26+0000
2023-05-29T12:26+0000
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وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "نحن ندعم تركيا في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني، ونأمل أن تواصل تركيا، بقيادة أردوغان، تحقيق إنجازات جديدة في تطورها".وأكدت أن "الصين تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع تركيا، وفي السنوات الأخيرة، وبتوجيه من رئيسي الدولتين، حقق كلا البلدين نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين".وختمت المتحدثة بالقول: "تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع تركيا، لتحقيق آفاق جديدة في علاقة التعاون الاستراتيجي بين الصين وتركيا".وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
https://sputnikarabic.ae/20230529/شوارع-قطر-تحتفل-بفوز-أردوغان-بفترة-رئاسية-جديدة-فيديو-1077542047.html
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الصين, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, العالم, أخبار العالم الآن

الصين بعد فوز أردوغان: ندعم تركيا في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني

12:26 GMT 29.05.2023
CC0 / WhisperToMe / الخارجية الصينية
الخارجية الصينية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
الخارجية الصينية
CC0 / WhisperToMe /
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قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن بكين تهنئ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.
وأضافت المتحدثة باسم الوزارة، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: "نحن ندعم تركيا في اتباع مسار تنموي يناسب واقعها الوطني، ونأمل أن تواصل تركيا، بقيادة أردوغان، تحقيق إنجازات جديدة في تطورها".
وأكدت أن "الصين تولى أهمية كبيرة لعلاقاتها مع تركيا، وفي السنوات الأخيرة، وبتوجيه من رئيسي الدولتين، حقق كلا البلدين نتائج مثمرة في التعاون في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع على الشعبين".
وختمت المتحدثة بالقول: "تقف الصين على أهبة الاستعداد للعمل مع تركيا، لتحقيق آفاق جديدة في علاقة التعاون الاستراتيجي بين الصين وتركيا".
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شوارع قطر تحتفل بفوز أردوغان بفترة رئاسية جديدة... فيديو
09:18 GMT
وفاز الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة 52.14%، فيما حصل منافسه كمال كيليجدار أوغلو على 47.86%، بحسب بيانات الهيئة العليا للانتخابات التركية.
وأجريت الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا يوم 14 مايو/أيار الجاري، وسط منافسة شديدة على منصب الرئيس، بين أردوغان، وكليجدار أوغلو، بعد انسحاب المرشح السابق زعيم حزب "الوطن" محرم إنجه، قبل انطلاق الجولة الأولى، وحصول المرشح عن تحالف "أتا" (الأجداد) سنان أوغان على نسبة ضئيلة من الأصوات في الجولة الأولى، ثم إعلانه دعم أردوغان.
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