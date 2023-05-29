https://sputnikarabic.ae/20230529/الصين-تستعد-لإطلاق-سفينة-الفضاء-المأهولة-شنتشو-16-في-30-مايو-1077529154.html
الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في 30 مايو
الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في 30 مايو
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في الساعة 9:31 صباحا يوم غد الثلاثاء (بتوقيت بكين). 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T01:55+0000
2023-05-29T01:55+0000
2023-05-29T01:55+0000
الصين
مركبة فضائية
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_0:9:3609:2039_1920x0_80_0_0_d9e4b71008da8ea633d4972b8c30c4b0.jpg
ومن المقرر أن تنطلق المركبة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.وكشفت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن 3 رواد الفضاء صينيين سيكون على متن المركبة، وهم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو.وسيكون جينغ هاي قائد مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".
https://sputnikarabic.ae/20230523/بعد-قرار-الصين-حظر-رقائق-مايكرون-هل-يشتعل-صراع-التكنولوجيا-بين-بكين-وواشنطن-1077356543.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/10/1058713529_438:0:3169:2048_1920x0_80_0_0_9503624089f8f7ed256742e830e4c99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, مركبة فضائية, العالم
الصين, مركبة فضائية, العالم
الصين تستعد لإطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في 30 مايو
تابعنا عبر
أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، اليوم الاثنين، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" في الساعة 9:31 صباحا يوم غد الثلاثاء (بتوقيت بكين).
ومن المقرر أن تنطلق المركبة من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين
.
وكشفت وكالة الفضاء المأهول الصينية، أن 3 رواد الفضاء صينيين سيكون على متن المركبة، وهم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو.
وسيكون جينغ هاي قائد مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".