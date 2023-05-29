https://sputnikarabic.ae/20230529/العدل-الروسية-تدرج-غرين-بيس-على-قائمة-المنظمات-غير-المرغوب-بها-في-روسيا-1077553126.html
العدل الروسية تدرج "غرين بيس" على قائمة المنظمات غير المرغوب بها في روسيا
العدل الروسية تدرج "غرين بيس" على قائمة المنظمات غير المرغوب بها في روسيا
أدرجت وزارة العدل الروسية، غرين بيس (منظمة السلام الأخضر) في قائمة المنظمات غير الحكومية وغير المرغوب بها في روسيا. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T14:59+0000
2023-05-29T14:59+0000
2023-05-29T14:59+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزراة العدل الروسية: "تشمل قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، المنظمة الدولية غير الحكومية غير الهادفة للربح غرينبيس إنترناشيونال (مجلس غرين بيس) (غرين بيس إنترناشيونال، مؤسسة غرين بيس، منظمة غرين بيس) (هولندا)".وأضاف: "تم إدراج المنظمة غير الحكومية الدولية "غرين بيس" في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية وغير المرغوب فيها على الأراضي الروسية وذلك بسبب محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والدعاية المعادية لروسيا وتمويل العملاء الأجانب".بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يرعى المنظمات المعترف بها كوكلاء أجانب، كما يتطلب تغيير القوانين بما يضر بمصالح المجتمع والمواطنين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/إعلام-دعم-أوكرانيا-سيتحول-إلى-كارثة-ضد-الغرب--1077549818.html
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روسيا, العالم
العدل الروسية تدرج "غرين بيس" على قائمة المنظمات غير المرغوب بها في روسيا
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أدرجت وزارة العدل الروسية، غرين بيس (منظمة السلام الأخضر) في قائمة المنظمات غير الحكومية وغير المرغوب بها في روسيا.
وجاء في بيان وزراة العدل الروسية: "تشمل قائمة المنظمات غير الحكومية الأجنبية والدولية التي تعتبر أنشطتها غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، المنظمة الدولية غير الحكومية غير الهادفة للربح غرينبيس إنترناشيونال (مجلس غرين بيس) (غرين بيس إنترناشيونال، مؤسسة غرين بيس، منظمة غرين بيس) (هولندا)".
وأضاف: "تم إدراج المنظمة غير الحكومية الدولية "غرين بيس" في قائمة المنظمات الأجنبية والدولية غير الحكومية وغير المرغوب فيها على الأراضي الروسية وذلك بسبب محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، والدعاية المعادية لروسيا وتمويل العملاء الأجانب".
بالإضافة إلى ذلك، فإن الصندوق يرعى المنظمات المعترف بها كوكلاء أجانب، كما يتطلب تغيير القوانين بما يضر بمصالح المجتمع والمواطنين.