https://sputnikarabic.ae/20230529/العراق-مجلس-القضاء-الأعلى-والحكومة-يبحثان-التكامل-بين-السلطات-الدستورية-1077530916.html
العراق... مجلس القضاء الأعلى والحكومة يبحثان التكامل بين السلطات الدستورية
العراق... مجلس القضاء الأعلى والحكومة يبحثان التكامل بين السلطات الدستورية
التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، وتباحثا حول إمكانية تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية في... 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T06:18+0000
2023-05-29T06:18+0000
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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن مكتب السوداني بيانا، أفاد بأن "رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".وتطرق المسؤولان العراقيان خلال اللقاء إلى الإجراءات القضائية والحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.وفي وقت سابق، زار فائق زيدان، يوم الجمعة الماضي، محكمة استئناف طنجة على هامش الزيارة التي أجراها وفد قضائي عراقي رفيع المستوى إلى المملكة المغربية.وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة "واع"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له زار محكمة استئناف طنجة وكان في استقباله رئيس وأعضاء المحكمة"، واطلع زيدان خلال زيارته على أروقة المحكمة وطبيعة العمل فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230528/البرلمان-العراقي-يستعد-لمناقشة-قانون-النفط-والغاز-1077503127.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط
العراق... مجلس القضاء الأعلى والحكومة يبحثان التكامل بين السلطات الدستورية
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التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان، مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أمس الأحد، وتباحثا حول إمكانية تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية في البلاد.
ونقل موقع
"السومرية نيوز" عن مكتب السوداني بيانا، أفاد بأن "رئيس مجلس الوزراء التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التكامل بين السلطات الدستورية، والعمل على تدعيم سلطة القانون واستقلالية القضاء، وفق ما جاء في البرنامج الحكومي، من أولويات ومتطلبات داعمة للأمن والاستقرار والسلم الأهلي".
وتطرق المسؤولان العراقيان خلال اللقاء إلى الإجراءات القضائية والحكومية المتعلقة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وعملية استرداد الأموال العامة المنهوبة، ومتابعة تنفيذ مذكرات القبض بحق المتهمين بارتكاب تلك الجرائم.
وفي وقت سابق، زار فائق زيدان، يوم الجمعة الماضي، محكمة استئناف طنجة على هامش الزيارة التي أجراها وفد قضائي عراقي
رفيع المستوى إلى المملكة المغربية.
وأفاد المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة "واع"، أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان والوفد المرافق له زار محكمة استئناف طنجة وكان في استقباله رئيس وأعضاء المحكمة"، واطلع زيدان خلال زيارته على أروقة المحكمة وطبيعة العمل فيها.