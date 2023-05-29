https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1077541446.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم أوكراني في قرية لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:04+0000
2023-05-29T09:04+0000
2023-05-29T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحرير منطقة لوبكوفويه في 7 فبراير/شباط .وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
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قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم أوكراني في قرية لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.
وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحرير منطقة لوبكوفويه في 7 فبراير/شباط .
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.