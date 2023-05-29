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Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تحبط-محاولة-هجوم-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-1077541446.html
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه
قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم أوكراني في قرية لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T09:04+0000
2023-05-29T09:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحرير منطقة لوبكوفويه في 7 فبراير/شباط .وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230529/الدفاع-قوات-يوغ-الروسية-تحبط-هجومين-لمجموعات-تخريبية-أوكرانية-1077529372.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تحبط محاولة هجوم للقوات الأوكرانية في زابوروجيه

09:04 GMT 29.05.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة
أرتيوموفسك (باخموت) بعد تحرير القوات الروسية لها، دونباس، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik
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قال فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، إنه تم إحباط هجوم أوكراني في قرية لوبكوفويه في مقاطعة زابوروجيه.
وكتب روغوف على "تلغرام": "أحبطت القوات الروسية محاولة أخرى من قبل مسلحي القوات المسلحة الأوكرانية لدخول قرية لوبكوفويه وتلقى النازيون الرد المناسب".
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية تحاول من خلال إظهار وجودها، إيهام القوات المسلحة الروسية لكي تقوم بدفع المزيد من قواتها على وجه التحديد إلى هذه الجبهة.
مدفعية القوات المسلحة الروسية تطلق النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مدفع هاوتزر مستا-بي في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: قوات "الجنوب" الروسية تحبط هجومين لمجموعات تخريبية أوكرانية
02:10 GMT
وأعلن وزير الدفاع سيرغي شويغو تحرير منطقة لوبكوفويه في 7 فبراير/شباط .
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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