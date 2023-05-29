عربي
Номер расчета 240-мм миномета артиллерии Резерва Верховного Главнокомандования 2С4 Тюльпан на Херсонском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مطارات-أوكرانيا---عاجل-1077545880.html
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا جماعيا على المطارات الأوكرانية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:30+0000
2023-05-29T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_0:38:1513:889_1920x0_80_0_0_68b1151760496bfe614569621e0e57a7.jpg
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشأت العدو في المطارات.وأضاف البيان : "أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة ومراكز الردارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/0c/1064999629_229:0:1414:889_1920x0_80_0_0_de62dfb0b3a0440ed371bef9a2aadd00.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل

11:30 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.05.2023)
© Sputnik . Russian Defence Ministry  / الانتقال إلى بنك الصورراجمات الصواريخ المسماة "أوراغان" (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية "О" تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة
راجمات الصواريخ المسماة أوراغان (هذه الكلمة الروسية تعني العاصفة) التابعة للمجموعة القتالية العسكرية О تضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية خلال العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا جماعيا على المطارات الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشأت العدو في المطارات.
وأضاف البيان : "أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة ومراكز الردارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала