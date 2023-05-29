https://sputnikarabic.ae/20230529/القوات-الروسية-تشن-هجوما-صاروخيا-على-مطارات-أوكرانيا---عاجل-1077545880.html
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا جماعيا على المطارات الأوكرانية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T11:30+0000
2023-05-29T11:30+0000
2023-05-29T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشأت العدو في المطارات.وأضاف البيان : "أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة ومراكز الردارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية".
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روسيا
القوات الروسية تشن هجوما صاروخيا على مطارات أوكرانيا - عاجل
11:30 GMT 29.05.2023 (تم التحديث: 11:35 GMT 29.05.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الروسية شنت هجوما صاروخيا جماعيا على المطارات الأوكرانية.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشآت العدو في المطارات.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، شنت القوات الروسية ضربة جماعية بأسحلة بعيدة المدى وعالية الدقة على منشأت العدو في المطارات.
وأضاف البيان : "أصابت الضربات الصاروخية مواقع القيادة ومراكز الردارات ومعدات الطيران ومخازن الذخيرة التابعة للقوات الأوكرانية".