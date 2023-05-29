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https://sputnikarabic.ae/20230529/تاريخ-ديون-أمريكا-منذ-1922-1077548384.html
تاريخ ديون أمريكا منذ 1922
تاريخ ديون أمريكا منذ 1922
ظلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد منذ 1922 حتى وصلت لـ31.9 تريليون دولار في 2022، أي أكثر من 60 ضعف ما كانت عليه قبل 100 عام. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
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وتخطت ديون الولايات المتحدة حاجز الـ 31.4 تريليون دولار، وهو "سقف الدين" الحالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما ينذر بتخلفها عن سداد الديون الفيدرالية إذا لم يتم رفع "سقف الدين" قبل الـ 5 من يونيو/ حزيران الجاري.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

تاريخ ديون أمريكا منذ 1922

12:31 GMT 29.05.2023
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ظلت ديون الولايات المتحدة الأمريكية تتزايد منذ 1922 حتى وصلت لـ31.9 تريليون دولار في 2022، أي أكثر من 60 ضعف ما كانت عليه قبل 100 عام.
وتخطت ديون الولايات المتحدة حاجز الـ 31.4 تريليون دولار، وهو "سقف الدين" الحالي، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو ما ينذر بتخلفها عن سداد الديون الفيدرالية إذا لم يتم رفع "سقف الدين" قبل الـ 5 من يونيو/ حزيران الجاري.
تاريخ ديون أمريكا منذ 1922 - سبوتنيك عربي
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