https://sputnikarabic.ae/20230529/تقرير-صحفي-يكشف-عن-مشاركة-آلاف-المرتزقة-الأمريكيين-بالقتال-في-أوكرانيا-1077531778.html
تقرير صحفي يكشف عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين بالقتال في أوكرانيا
تقرير صحفي يكشف عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين بالقتال في أوكرانيا
كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، في تقريرها عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T08:52+0000
2023-05-29T08:52+0000
2023-05-29T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه ليس من الواضح عدد الأمريكيين الذين خاطروا بمثل هذه المخاطرة (ذهبوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع) ربما الآلاف". كما ذكر التقرير الأمريكي أنه في أوائل عام 2022، أعلنت كييف أن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الفيلق الأجنبي، حيث يتلقى كل مقاتل ما بين 500 إلى 3500 دولار شهريًا مقابل التزام تعاقدي بالخدمة لعدة أشهر.وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا وتكرارًا الأمريكيين من السفر إلى أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230426/مرتزقة-فرنسيون-يطلقون-النار-على-أسرى-روس-من-مسافة-قريبة-1076304626.html
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العالم
تقرير صحفي يكشف عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين بالقتال في أوكرانيا
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كشفت صحيفة أمريكية، اليوم الاثنين، في تقريرها عن مشاركة آلاف المرتزقة الأمريكيين في القتال إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية.
وأشارت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إلى أنه ليس من الواضح عدد الأمريكيين الذين خاطروا بمثل هذه المخاطرة (ذهبوا إلى أوكرانيا للمشاركة في الصراع) ربما الآلاف".
كما ذكر التقرير الأمريكي أنه في أوائل عام 2022، أعلنت كييف أن أكثر من 20 ألف مواطن أمريكي أعربوا عن رغبتهم في الانضمام إلى الفيلق الأجنبي، حيث يتلقى كل مقاتل ما بين 500 إلى 3500 دولار شهريًا مقابل التزام تعاقدي بالخدمة لعدة أشهر.
وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارًا وتكرارًا الأمريكيين من السفر إلى أوكرانيا.