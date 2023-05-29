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جهاز حماية المستهلك المصري يعلن عن حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات "نيسان"
جهاز حماية المستهلك المصري يعلن عن حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات "نيسان"
أصدر جهاز حماية المستهلك المصري بيانا أكد فيه استكمال حملة الاستدعاء التي بدأتها شركة نيسان موتورز إيجيبت لبعض موديلات سياراتها. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T20:23+0000
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ووفق موقع مصراوي، أكد بيان جهاز حماية المستهلك المصري، استكمال "حملة الاستدعاء السابقة لبعض سيارات "نيسان" من موديلات تيدا (C11) من 2010 إلى 2013، وموديلات "صني" سوبر صالون (N16) من 2006 إلى 2013، وموديلات "أكس تريل" (T30) من 2010 إلى 2013".وأوضح بيان الجهاز المصري أن حملة الشركة تستهدف الفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر، مطالبا ملاك تلك السيارات ضرورة "التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق"، لافتا إلى أن البيان ياتي حرصا من الجهاز على الاطمئنان لجودة وفاعلية المنظومة، وأيضا حرصًا على أمن سلامة المستهلكين.يشار إلى أن شركة نيسان كانت قد استدعت في مارس/ آذار الماضي، أكثر من 80 ألف سيارة دفع رباعي صغيرة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشكلة كبيرة في المحركات.طالع أيضا: "رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%
https://sputnikarabic.ae/20210309/نيسان-وكيا-تسحبان-أكثر-من-مليون-سيارة-بعد-اكتشاف-عيوب-تصنيعية-خطيرة-1048319806.html
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جهاز حماية المستهلك المصري يعلن عن حملة استدعاء لبعض موديلات سيارات "نيسان"

20:23 GMT 29.05.2023
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO / شركة نيسان
شركة نيسان - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© AFP 2023 / YOSHIKAZU TSUNO /
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أصدر جهاز حماية المستهلك المصري بيانا أكد فيه استكمال حملة الاستدعاء التي بدأتها شركة نيسان موتورز إيجيبت لبعض موديلات سياراتها.
ووفق موقع مصراوي، أكد بيان جهاز حماية المستهلك المصري، استكمال "حملة الاستدعاء السابقة لبعض سيارات "نيسان" من موديلات تيدا (C11) من 2010 إلى 2013، وموديلات "صني" سوبر صالون (N16) من 2006 إلى 2013، وموديلات "أكس تريل" (T30) من 2010 إلى 2013".
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9 مارس 2021, 17:18 GMT
وأوضح بيان الجهاز المصري أن حملة الشركة تستهدف الفحص والكشف المجاني على الوسائد الهوائية وتغييرها إذا لزم الأمر، مطالبا ملاك تلك السيارات ضرورة "التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق"، لافتا إلى أن البيان ياتي حرصا من الجهاز على الاطمئنان لجودة وفاعلية المنظومة، وأيضا حرصًا على أمن سلامة المستهلكين.
يشار إلى أن شركة نيسان كانت قد استدعت في مارس/ آذار الماضي، أكثر من 80 ألف سيارة دفع رباعي صغيرة في الولايات المتحدة وكندا بسبب مشكلة كبيرة في المحركات.
طالع أيضا: "رينو" تخفض حصتها في "نيسان" إلى 15%
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