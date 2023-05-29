https://sputnikarabic.ae/20230529/خبير-تركي-أردوغان-سيتبع-سياسة-تصالحية-خاصة-مع-مصر-وسوريا-1077550835.html
خبير تركي: أردوغان سيتبع سياسة تصالحية خاصة مع مصر وسوريا
خبير تركي: أردوغان سيتبع سياسة تصالحية خاصة مع مصر وسوريا
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T13:52+0000
2023-05-29T13:52+0000
2023-05-29T13:52+0000
راديو
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خبير تركي: أردوغان سيتبع سياسة تصالحية خاصة مع مصر وسوريا
خبير تركي: أردوغان سيتبع سياسة تصالحية خاصة مع مصر وسوريا
أردوغان يدعو شعبه للتضامن بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة. ويقول الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو:بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي طارق الأحمد:سناتور أمريكي يدعو لقتل الروس. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي بسام البني:مفاوضات سودانية جديدة في جدة لتمديد الهدنة. يقول الخبير في الشأن السوداني محمد الأسباط:الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق. ويقول عضو القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد:السعودية تتطلع للدخول في بنك التنمية التابع لبريكس. وعنه قال الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة:العبودية الحديثة"... لماذا تصدرت دول خليجية مؤشر الرق العالمي؟ يقول المحلل السياسي الدكتور فواز كاسب العنزي:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير تركي: أردوغان سيتبع سياسة تصالحية خاصة مع مصر وسوريا
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أردوغان يدعو شعبه للتضامن بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة. ويقول الخبير بالشأن التركي طه عودة أوغلو:
"هذا فوز بطعم التحدي، فهناك تحديات ستواجه أردوغان على رأسها الاقتصاد، لذلك سيتبع سياسة تصالحية، فنحن بانتظار قمة مع الرئيس المصري وأخرى مع السوري".
بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الحزب القومي السوري الاجتماعي طارق الأحمد:
"إن دمشق ترحب بعلاقات جيدة لكن بعد خروج الاحتلال التركي وإعادة اللاجئين بشكل منظم".
سناتور أمريكي يدعو لقتل الروس. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الروسي بسام البني:
"لن يكل الغرب من التصعيد حتى يؤدي إلى صدام مباشر مع روسيا التي تمارس حتى الآن سياسة ضبط النفس والصبر الاستراتيجي".
مفاوضات سودانية جديدة في جدة لتمديد الهدنة. يقول الخبير في الشأن السوداني محمد الأسباط:
"قد يتم تمديد الهدنة لفترة محددة، لكن المطلوب من الدول المؤثرة الضغط على الطرفين لإيجاد تسوية دائمة للأزمة وإعادة الأمن والاستقرار للبلاد".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على محيط دمشق. ويقول عضو القضايا الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد:
"إن إسرائيل تصر على أن تبقى المنطقة في حالة فوضى، لأنها تعيش وتتغذى على عدم الاستقرار".
السعودية تتطلع للدخول في بنك التنمية التابع لبريكس. وعنه قال الخبير الاقتصادي د. جاسم عجاقة:
"هذا سيسهم في توسيع التبادل التجاري العالمي ويسمح برفع الناتج المحلي لكل العالم".
العبودية الحديثة"... لماذا تصدرت دول خليجية مؤشر الرق العالمي؟ يقول المحلل السياسي الدكتور فواز كاسب العنزي:
"إن "تقرير مؤشر الرق الذي يتضمن دولا عربية مثل السعودية والإمارات والكويت، لم يأخذ بعين الاعتبار الكثير من المعايير المهمة".
التفاصيل في الملف الصوتي...