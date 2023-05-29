https://sputnikarabic.ae/20230529/دراسة-تكشف-عن-فيتامين-يقلل-من-مخاطر-الأعراض-النفسية-للأطفال--1077552006.html
دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من "فيتامين د 3" قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T14:28+0000
2023-05-29T14:28+0000
2023-05-29T14:28+0000
مجتمع
الصحة
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وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من "فيتامين د" أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من تلك التي الذين يتناولون الجرعة القياسية.وأشارت الدراسة إلى أن مكملات "فيتامين د 3" اليومية التي تزيد عن الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.وأضاف ساندبوغ: "النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230529/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-مرض-السكري-والسرطان-1077546803.html
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الصحة
دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
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أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من "فيتامين د 3" قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من "فيتامين د" أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من تلك التي الذين يتناولون الجرعة القياسية.
وتشير الأبحاث السابقة إلى أن انخفاض مستويات "فيتامين د" في مرحلة الطفولة المبكرة قد يكون أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة.
وأشارت الدراسة إلى أن مكملات "فيتامين د 3" اليومية التي تزيد عن الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.
قال صمويل ساندبوغ من جامعة "تامبيري": "تشير نتائجنا إلى أن جرعة أعلى من مكملات "فيتامين د 3" خلال السنوات الأولى من الحياة قد تقلل من خطر استيعاب الأعراض النفسية في أواخر مرحلة ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة المبكرة".
وأضاف ساندبوغ: "النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.