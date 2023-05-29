عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230529/دراسة-تكشف-عن-فيتامين-يقلل-من-مخاطر-الأعراض-النفسية-للأطفال--1077552006.html
دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال
أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من "فيتامين د 3" قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة. 29.05.2023, سبوتنيك عربي
2023-05-29T14:28+0000
2023-05-29T14:28+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102576/70/1025767060_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_3ae50b6cc96d2f1d8304b363bced5adf.jpg
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من "فيتامين د" أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من تلك التي الذين يتناولون الجرعة القياسية.وأشارت الدراسة إلى أن مكملات "فيتامين د 3" اليومية التي تزيد عن الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.وأضاف ساندبوغ: "النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
https://sputnikarabic.ae/20230529/علماء-روس-يطورون-تقنية-جديدة-لعلاج-مرض-السكري-والسرطان-1077546803.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102576/70/1025767060_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bd8cdf2cfec0ef1664d50d5a176b0d0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصحة
الصحة

دراسة تكشف عن فيتامين يقلل من مخاطر الأعراض النفسية للأطفال

14:28 GMT 29.05.2023
© Fotolia / Viperfzk / دواء
دواء - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
© Fotolia / Viperfzk /
تابعنا عبرTelegram
أظهرت دراسة فنلندية حديثة أن تناول الأطفال المبكر لجرعة أعلى من الجرعة الموصى بها من "فيتامين د 3" قد يقلل من الأعراض النفسية في مرحلة الطفولة المتأخرة.
وبحسب مجلة "scitechdaily" العلمية أظهر الأطفال الذين يتلقون ثلاثة أضعاف الجرعة القياسية من "فيتامين د" أعراضًا أقل للاكتئاب والقلق والسلوك من تلك التي الذين يتناولون الجرعة القياسية.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن انخفاض مستويات "فيتامين د" في مرحلة الطفولة المبكرة قد يكون أحد العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية في وقت لاحق من الحياة.

علماء روس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
مجتمع
علماء روس يطورون تقنية جديدة لعلاج مرض السكري والسرطان
12:01 GMT
وأشارت الدراسة إلى أن مكملات "فيتامين د 3" اليومية التي تزيد عن الجرعة القياسية تقلل من خطر حدوث مشاكل داخلية في سن المدرسة.

قال صمويل ساندبوغ من جامعة "تامبيري": "تشير نتائجنا إلى أن جرعة أعلى من مكملات "فيتامين د 3" خلال السنوات الأولى من الحياة قد تقلل من خطر استيعاب الأعراض النفسية في أواخر مرحلة ما قبل المدرسة وفي سن المدرسة المبكرة".

وأضاف ساندبوغ: "النتائج وآثارها المحتملة مثيرة للاهتمام، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج"، بحسب مجلة "scitechdaily" العلمية.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2023
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:40 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع27 مايو, 07:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала